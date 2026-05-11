北中米ワールドカップを前に、各国代表の選手に関する怪我のニュースが絶えない。そんななか、サッカー界にさらなる悲報がもたらされた。現地５月10日のバレンシア戦で、アスレティック・ビルバオに所属するスペイン代表の主力FWニコ・ウィリアムスがハムストリングを負傷。36分で交代を余儀なくされたのだ。涙を流しながらピッチを去る姿は、軽傷ではないことを窺わせた。スペイン紙『AS』によれば、N・ウィリアムスは