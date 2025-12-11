海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説！資産を「売らずに増やす」富裕層の投資戦略“担保ローン”の仕組み
海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「富裕層や投資家の人必見！融資を受ける際にコレ知らないと大切な資産を失うことになります！」と題した動画で、富裕層が実践する資産運用術として、株式や暗号資産を担保に融資を受ける「担保ローン」の仕組みと活用法を解説した。
宮脇氏はまず、富裕層ならではの投資法として「証券担保ローン」や「暗号通貨担保ローン」を挙げる。これは、自身が保有する有価証券や暗号資産を売却せずに担保に入れ、それを元に新たな資金を借り入れる手法である。不動産を担保にするローンは一般的だが、株式や暗号資産も同様に担保にできる点はあまり知られていない。
この手法の最大のメリットについて、宮脇氏は「株式を売却せずに資金を得ることができ、さらに課税も繰り延べしながら低金利で資金を調達できる」点にあると説明。例えば、株式の利益確定時には約20%の税金が発生するが、担保ローンの金利が2%程度であれば、課税コストよりもはるかに低コストで資金を動かせる。これにより、元々の資産のキャピタルゲインを狙い続けながら、借り入れた資金で不動産購入などの新たな投資を行うことが可能になるという。
一方で、リスクとして「担保価値の下落」を指摘。金融機関が設定する「担保維持率」を下回ると、追加の担保提供や借入金の返済を求められ、応じられない場合は強制的に担保が売却される可能性がある。最後に宮脇氏は、対策として、金融機関の選定が重要であり、国内よりも海外の金融機関の方が「掛目が高い」「ドル建てで借りられる」「強制決済の条件が緩やか」といった点で有利な場合が多いと解説し、動画を締めくくった。
