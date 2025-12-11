豊田織が４日続伸、米エリオットの５％超保有が判明◇ 豊田織が４日続伸、米エリオットの５％超保有が判明◇

豊田自動織機<6201.T>が４日続伸している。アクティビストとして知られる米エリオット・インベストメント・マネジメントが豊田織の株式について、新たに５％を超えて保有していることが１０日の取引終了後、明らかとなり、思惑視した買いが入った。同日に関東財務局に提出された大量保有報告書によると、エリオットの保有割合は５．０１％。報告義務発生日は３日。保有目的は投資で、状況に応じて議論や重要提案行為などを行うとしている。



トヨタ自動車<7203.T>陣営は豊田織に対して非公開化を目的としたＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施する計画。買い付け開始は来年２月以降となる見通しだ。豊田織の株価はトヨタ陣営によるＴＯＢ価格１万６３００円を上回って推移している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS