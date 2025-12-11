日本金属<5491.T>が続伸して始まり、前日に比べ４％高となる場面があった。同社はきょう、トヨタ自動車<7203.T>と燃料電池向け「セパレータ及びその製造方法」について共同で特許申請したことを明らかにしており、これが材料視されたもよう。ただ、買い一巡後は値を消す展開となっている。



この発明は第１１次経営計画「ＮＩＰＰＯＮ ＫＩＮＺＯＫＵ ２０３０」のビジョンのもと、「Ｎｅａｒ Ｎｅｔ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ」（最終製品に要求される性能を素材・部材で実現）をキーワードに取り組み、共創したもの。同社は燃料電池セパレータをはじめとするさまざまな分野で、独自の基準により認定する環境配慮型製品「エコプロダクト」の販売促進を図り、地球環境にやさしい新たな価値の共創を目指すとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS