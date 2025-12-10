ハイランダー2026年モデルの進化ポイントは？

トヨタのカナダ法人は2025年11月10日（現地時間）、ミドルサイズSUV「ハイランダー」および「ハイランダー ハイブリッド」の2026年モデルを発売しました。

ハイランダーは、北米市場を中心に展開される3列シートSUVで、初代は2000年4月のニューヨーク国際オートショーで「ハイランダー」として発表されました。

日本では同年11月に「クルーガー」としてデビュー。乗用車ベースの快適性とSUVの多用途性を兼ね備え、北米市場で長年にわたり支持されています。

現行モデルは4代目にあたり、2019年4月のニューヨーク国際オートショーで世界初披露されました。「TNGA-K」プラットフォームを採用し、低重心かつワイドなスタンスを実現。高い操縦安定性と快適な乗り心地を両立しています。

ボディサイズは全長4951mm×全幅1931mm×全高1730mm、ホイールベースは2850mmです。

インテリアは、ソフトパッドを多用した上質な空間で、7人乗り（2列目キャプテンシート）と8人乗り（2列目ベンチシート）が設定されています。3列目シートは60／40分割可倒式で、荷室容量は最大2387リットルを確保するなど、優れた使い勝手を誇ります。

パワートレインは、ガソリン車とハイブリッド車の2種類をラインナップ。ガソリン車は最高出力268馬力・最大トルク419Nmを発生する2.4リッター直列4気筒ターボエンジンに8速ATを組み合わせています。

ハイブリッド車は、2.5リッター直列4気筒エンジンと2つのモーターを組み合わせ、システム最高出力246馬力を発揮します。

燃費（複合モード）は約14.9km／Lと優れており、全車に電子制御オンデマンドAWDシステムを搭載します。

今回の発表では、2026年モデルのグレード構成として、ガソリン車は「XLE」「XSE」「リミテッド」「プラチナム」、ハイブリッド車は「XLE」「リミテッド」「プラチナム」の計7グレードが展開されることが明らかになりました。

安全装備も充実しており、全車に「トヨタセーフティセンス 2.5」を標準装備。プリクラッシュセーフティやレーントレーシングアシストなど、高度な運転支援機能を提供します。

また、インフォテインメントシステム「トヨタ マルチメディア」はワイヤレスApple CarPlayおよびAndroid Autoに対応し、利便性を高めています。

2026年モデルの価格は、ガソリン車の「XLE AWD」が5万1285カナダドル（1カナダドル＝110円の為替レートで約564万円）から、ハイブリッド車の「XLE AWD」が5万4485カナダドル（約599万円）からです。すでにカナダのトヨタディーラーで販売が開始されています。

四半世紀にわたり北米のファミリー層を支えてきたハイランダー。2026年モデルでは、熟成されたパワートレインと充実した装備により、その魅力がさらに高まりました。

日本市場への導入予定はありませんが、「RAV4」と「ランドクルーザー」の中間を埋める3列シートSUVとして、もし導入されれば人気を博しそうな一台です。