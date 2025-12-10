【B2第12節 見どころ】首位の座を堅固にしたい神戸は鹿児島と対戦…上位を目指す信州と福井が激突

第3節以来の対戦となる神戸と鹿児島【(C)B.LEAGUE】

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は第12節を迎え、両地区とも首位のクラブが2位に5ゲーム以上の差をつけているものの、上昇の気配を感じさせるクラブもあり、シーズン2度目の水曜開催となる今節も見どころは多い。





神戸ストークスは第10節に連勝がストップしたが、前節はライジングゼファー福岡に危なげなく連勝。西地区首位をキープしている。2戦ともにターンオーバーが少なかった上、GAME2は49失点とディフェンスも冴え渡った。福岡に対しては第6節にも連勝しているため、早くも対戦成績の優位が確定。神戸にとって第16節まで続く西地区同士の対戦で、独走態勢をさらに堅固なものにできるか。ただし、神戸がここまで喫した2敗のうちの1つが、今節相まみえる鹿児島レブナイズとの対戦。前節の鹿児島は福井ブローウィンズと1勝1敗。GAME2は112得点とオフェンスが爆発したが、失点も106点。GAME1にも96失点を喫しており、このところは得点の増加に合わせて失点も増えている状況だ。第3節では鹿児島が8点差をかわしての勝利。神戸に34本ものオフェンスリバウンドを奪われたことは反省材料だが、相手のターンオーバーを誘ったことが白星を呼び込んだ格好だ。今節も、神戸のフィールドゴール試投数をどれだけ減らせるかがポイント。前回対戦時は、開幕4連勝の神戸を止めることができた。今回はホームでまだ無敗の神戸に再び土をつけることを強いモチベーションにして戦いたい。

守備から流れを作りたい岩手【(C)B.LEAGUE】

盛岡タカヤアリーナで開催される岩手ビッグブルズvs横浜エクセレンスは、第3節では岩手が横浜EXを64点に抑え、昨シーズンのB3プレーオフで敗れた借りを返した。ただ、オフェンスの爆発力が増し、前節もベルテックス静岡に2つ勝ちきった今の横浜EXはより難敵となっている。前節1勝1敗に終わった岩手は、2戦とも第1クォーターに先行される展開。立ち上がりのディフェンスの強度を上げて横浜EXの脚を止めたい。



青木は3Pシュートで福岡を勢いづけられるか【(C)B.LEAGUE】

愛媛オレンジバイキングスの6連敗という急ブレーキの要因の一つはディフェンス。前節GAME2はそれが顕著に表れ、105失点を喫した。対する福岡も現在5連敗中。前節の神戸戦は得点が伸びなかったが、第3節の対戦では87得点を挙げて愛媛を破っており、その再現といきたいところだ。カギは前節GAME1で6本、GAME2では2本しか成功しなかった3Pシュート。青木龍史と西川貴之には特に大きな期待がかかる。



ウェイン・マーシャルと渡邉飛勇が戦列に戻った信州ブレイブウォリアーズは愛媛を連破。一方の福井はGAME1の勝利で4連勝としながら、106得点を叩き出したGAME2を112失点で落とし、東地区2位を信州に明け渡した。直近6試合の平均失点が約65点とディフェンスが盤石の信州に対し、福井は第3節の前回対戦で18得点を挙げて快勝に貢献した西野曜に注目。前節もGAME2で17得点と数字を残しており、今節のキーマンになりそうだ。



文＝吉川哲彦

構成＝バスケットボールキング編集部

B2リーグ第12節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。いずれも今節中に達成するには難しい記録が並ぶなか、村上慎也（山形ワイヴァンズ）は、史上3人目となる通算500スティール達成の大記録へのカウントダウンが進んでいる。また、ウェイン・マーシャル（信州ブレイブウォリアーズ）と藤澤尚之（福井ブローウィンズ）は、過去73人が達成してきた500アシストが近づいてきた。両選手とも主力として活躍しており、一気に節目到達の可能性もありそうだ。



■B2第12節試合日程

・バンビシャス奈良 vs ベルテックス静岡（＠ジェイテクトアリーナ奈良）

12月10日（水）18時05分～

・岩手ビッグブルズ vs 横浜エクセレンス（＠盛岡タカヤアリーナ）

12月10日（水）19時05分～

・福島ファイヤーボンズ vs 青森ワッツ（＠宝来屋ボンズアリーナ）

12月10日（水）19時05分～

・神戸ストークス vs 鹿児島レブナイズ（＠GLION ARENA KOBE）

12月10日（水）19時05分～

・愛媛オレンジバイキングス vs ライジングゼファー福岡（＠松山市総合コミュニティセンター）

12月10日（水）19時05分～

・熊本ヴォルターズ vs 山形ワイヴァンズ（＠熊本県立総合体育館）

12月10日（水）19時05分～

・信州ブレイブウォリアーズ vs 福井ブローウィンズ（＠ホワイトリング）

12月10日（水）19時35分～

