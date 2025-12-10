「彼らのような存在は希望です」レイプ被害を告発した伊藤詩織さんが明かす“目撃者”への想い
元TBS記者・山口敬之氏から受けた性暴力を2017年に実名で告発し、著書『Black Box』を出版した映像ジャーナリストの伊藤詩織さん（36歳）。彼女が監督を務めたドキュメンタリー映画『Black Box Diaries』が、2025年12月12日にいよいよ日本で公開されます。
伊藤さんはこの性暴力被害について刑事・民事の両方で手続きを進め、最終的には民事裁判で同意のない性行為が事実と認定され、2022年に勝訴が確定しています。
本作は、2024年10月にアメリカのサンダンス映画祭でワールドプレミア上映され、今年には第97回アカデミー賞の長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされたことでも大きな注目を集めました。
一方で本作をめぐっては、2024年から一部の映像や音声の使用方法について指摘があったことが報じられました。これを受け伊藤さんは2025年10月、自身のサイトでタクシー運転手とその家族への謝罪文を掲載。
今回の日本公開版では、指摘を受けた箇所を中心に修正が加えられていますが、修正箇所や詳しい手法などは明らかにされていません。また、映像や音声の使用をめぐっては、伊藤さんと、かつての代理人である元弁護団との間に意見の相違があることも報じられています。
映画を制作した理由などについて聞いた前編に続き、後編では、日本での公開という高いハードルを越えるまで、映画制作の過程で伊藤さんが直面した困難、そして日本社会に根付く“見えない壁”について語ってくれました。
◆ホテルの防犯カメラ映像を使用した理由
──日本での公開に至るまで、特に難しかった点はどこでしょうか？
伊藤：性暴力事件において、被害者が自分の身に起きたことを話さないと、なかなか事件として扱ってもらえない難しさがあります。その中で、唯一の客観的な視覚的証拠となり得たのが、被害の現場であるホテルの防犯カメラ映像でした。裁判のために入手した映像でしたが、視覚的アーカイブを残すことは公益性の観点から重要だと考えていたため、そこに映る人たちに配慮した形で、映像に加工をほどこし使用しています。
──作中、タクシーからなかなか降りない伊藤さんを山口氏が抱えるようにして降ろし、そのままホテルの中へ連れて行くシーンは衝撃的でした。
伊藤：かつて、私が被害を受けた後ホテルから出てくる映像だけが切り取られて流出し、「嘘をついている」「普通に歩いているじゃないか」と激しいバッシングを受けたことがあります。
その動画は何十万回と再生され、今でもネット上に存在していて、前後の文脈が分からない状態で拡散される恐怖を味わいました。防犯カメラの映像は、本来犯罪を未然に防ぐためのものであるはずなので、それが何のために作られたのかを考え、宿泊施設がサバイバーに寄り添っていく体勢が作られてほしいと言う願いはすごくあって。なので、事実に基づいた時系列を視覚的に提示する必要があったのです。
◆日本公開のハードルが高かった理由
──『世界』（2025年3月号）で伊藤さんは「（日本で）公開へと進めない難しさこそ、この映画が光をあてたかったことなのかもしれない」とも綴っています。本作の日本公開にも、高いハードルがあったのでしょうか。
伊藤：以前、メディア関係者が「Collaborative Censorship（協力的な検閲）」という言葉を使っていました。例えば、独裁国家のような国だと検閲に引っかかる可能性があるのはわかるのですが、日本にはそういった明確な検閲ルールがないのに公開が難しい現状があります。
それは、忖度とか「この企業を守らなければならない」「この会社はこことつながってるから公開できない」のように検閲し合うことがあります。「なぜ上映できないのか」と聞いても、一言で「こういうテーマだから」と片付けられてしまう。その一つひとつの出来事が「ブラックボックス」だなと感じています。
