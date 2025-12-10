『あんたが』最終回 一部ネット困惑「モヤモヤ」「結局未解決？」
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の最終回が、9日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】伏線回収せず？視聴者モヤモヤの“登場キャラ”
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
最終回は、詐欺に遭ってからの鮎美（夏帆）は飲食店での職探し、一方、会社を謹慎中の勝男（竹内涼真）は家事に勤しむ日々を過ごしていたが、ついに謹慎が明け職場に復帰することに。白崎（前原瑞樹）や南川（杏花）らが出迎える中、他部署の社員からの冷たい視線や、相変わらず勝男を突き放す柳沢（濱尾ノリタカ）を前に心を痛める勝男。一方の鮎美は、太平（楽駆）のバーを間借りするところから自分の店を始めようと、前向きに動き出していた…という展開が描かれた。
勝男と鮎美の関係に静かな区切りが打たれ、それぞれが前を向いて歩み出した最終回。視聴者からは多くの反響が寄せられる一方、「結局、あゆめろの詐欺事件は解決しないまま」「最終回にスカッとすると思ったのにちょっとモヤモヤ」「詐欺は未解決で成敗されず？」など、未回収の展開に対する戸惑いの声も相次いだ。
【写真】伏線回収せず？視聴者モヤモヤの“登場キャラ”
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
勝男と鮎美の関係に静かな区切りが打たれ、それぞれが前を向いて歩み出した最終回。視聴者からは多くの反響が寄せられる一方、「結局、あゆめろの詐欺事件は解決しないまま」「最終回にスカッとすると思ったのにちょっとモヤモヤ」「詐欺は未解決で成敗されず？」など、未回収の展開に対する戸惑いの声も相次いだ。