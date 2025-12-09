大学独自の面接対策を実現！タケロボ「就職面接トレーニングAIシステム

AI・ロボットの開発を手掛けるタケロボは、学生一人ひとりの面接力を高め、大学の就職実績向上を支援する新ソリューション「就職面接トレーニングAIシステム」を製品化し、提供を開始しました。

AIによる模擬面接とフィードバック機能を備え、大学ごとのオリジナルシナリオにも対応した、実践的な就職支援ツールです。

タケロボ「就職面接トレーニングAIシステム」

サービス紹介ページ：https://www.takerobo.co.jp/job_interview_practice.html

対象：就活生を抱える大学や専門学校等

就職活動における面接は学生にとって大きな転機であり、十分な準備が求められます。

タケロボが開発した本システムは、AI相手に繰り返し練習を行うことで、表現力や自己PR力を磨き、学生が自信を持って本番に臨めるようサポートします。

大学や専門学校などのキャリアセンターや就職支援部門において、学生の「就職実績の向上」に貢献するツールとして活用可能です。

実践的なシナリオ設定

一般的なマニュアルとは異なり、大学や学部によって千差万別な質問内容に対応するため、大学独自の「オリジナルシナリオ」を登録する機能を搭載しています。

また、業界や学部に応じた100種類以上の豊富な「サンプルシナリオ」も用意されており、これらを修正して独自のシナリオを作成することも可能です。

面接官の画像を表示することで臨場感を高め、就活生一人ひとりに合わせたリアルなトレーニング環境を提供します。

グループディスカッション対応

通常の個人面接だけでなく、対策が難しいとされるグループディスカッションのトレーニングにも対応。

多様なテーマや役割、相手、シチュエーションを設定でき、実践的な練習を行えます。

詳細なフィードバック機能

トレーニング終了後には、AIが受講者のクセや傾向を分析し、評価と改善に向けた具体的なアドバイスを提示します。

管理者は受講者のトレーニング状況を確認でき、弱点の克服など傾向を踏まえた効果的な指導につなげることが可能です。

場所や時間を選ばず、納得いくまで繰り返し練習できるAI面接システム。

学生の未来を切り拓く強力なパートナーとして、教育機関での導入が進みます。

タケロボ「就職面接トレーニングAIシステム」の紹介でした。

