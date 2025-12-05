松居一代が約7年ぶりにテレビ出演。NYの超高層レジデンスでセレブ生活を送る姿を見せた。

【映像】松居一代の現在の姿&NYの超高級レジデンスの自宅

12月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#14が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは森泉。

今回密着したのは、約4年前にNY・マンハッタンに電撃移住し日本のテレビ界から姿を消した松居一代（68）。松居のテレビ出演はなんと約７年ぶりだ。

松居は2021年にアメリカグリーンカードを取得。投資家として成功し、とんでもない富を築いてセレブ生活を謳歌している。

松居と番組スタッフが待ち合わせたのはセントラル・パーク。松居は日課のウォーキングを楽しんでいた。

松居は「マンハッタンってものすごいパワーなんです。中でもここ！古代からあるセントラル・パークのパワースポット」とハツラツとした足取りでアンパイア・ロックの上へ。「ここでエネルギーチャージするんですよ！」とエネルギッシュに笑った。

アンパイア・ロックに座った松居が「私が住んでいるのはあそこです」と指差したのは、セントラル・パークから歩いてすぐの超高級レジデンス「West 57th Street」。摩天楼と呼ぶにふさわしいガラス張りの超高層ビルには世界中の富裕層が集まっている。