松居一代さんのブログよりJ-CASTニュース

松居一代がNYで税金に悩む「予定納税もしていましたが足りませんでした」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 松居一代が8日にブログで、米NYの税金の高さについてつづった
  • 「予定納税もしていましたがまったく足りませんでした」と説明
  • 「難民の方々の数が半端ないわけですから仕方ないでしょうね」とも記した

◆松居一代「予定納税もしていましたが足りませんでした」

税金の高さにビックリです

https://ameblo.jp/matsui-kazuyo/entry-12870509832.html
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 斉藤慎二の問題 被害者コメント
  2. 2. 斉藤の問題ロケ やす子が同行か
  3. 3. 撮影止まると豹変 女優の裏の顔
  4. 4. ラヴィット 騒然となり強制終了
  5. 5. SnowManにボディタッチ 女優炎上
  6. 6. 真田広之の盟友 消えた「現在」
  7. 7. 「大麻のにおいする」男女を逮捕
  8. 8. 非公認の議員「いい加減にしろ」
  9. 9. 名古屋の河村市長 辞表を提出
  10. 10. 早すぎんだよ アナの急逝に悲痛
  1. 11. ラーメン店倒産「しょうゆ」最多
  2. 12. 麻薬所持か「奇声あげてる」通報
  3. 13. 朝はヨーグルト1個 施設職員暴露
  4. 14. スシローメニューに苦言「別物」
  5. 15. 「手のないサル」都で目撃相次ぐ
  6. 16. 「太陽フレア」発生 GPSに影響か
  7. 17. 藤田菜七子の疑惑 JRAが聴取へ
  8. 18. アリス「顔の変化指摘」に言及
  9. 19. 注文が下手すぎる人 11万人爆笑
  10. 20. 斉藤の契約解除 もう一つの事情?
  1. 1. 斉藤慎二の問題 被害者コメント
  2. 2. 「大麻のにおいする」男女を逮捕
  3. 3. 麻薬所持か「奇声あげてる」通報
  4. 4. 朝はヨーグルト1個 施設職員暴露
  5. 5. 「手のないサル」都で目撃相次ぐ
  6. 6. 「太陽フレア」発生 GPSに影響か
  7. 7. ドンファン元妻 月100万美味しい
  8. 8. 行為見える状態で風俗営業? 摘発
  9. 9. 袴田さんの補償金 最大2億円超か
  10. 10. 担任が子いじめ 母親は法廷で涙
  1. 11. ホテルに17歳遺体 30歳男を逮捕
  2. 12. 大阪の17歳遺体 男を横浜で確保
  3. 13. 児童2人一時不明 異例の防災無線
  4. 14. 巨大「珈琲ガチャ」六本木に出現
  5. 15. 男児に性的暴行か 元保育士逮捕
  6. 16. ホテル街で立ちんぼ「ほぼ毎日」
  7. 17. 「お前が選挙出ろ」古市氏に訴え
  8. 18. 台風19号発生 日本の東を北上か
  9. 19. 母殺害か 15歳は当日に無断欠席
  10. 20. 気温乱高下　肌寒さは一日だけ　三連休…
  1. 1. 非公認の議員「いい加減にしろ」
  2. 2. 名古屋の河村市長 辞表を提出
  3. 3. 年金まさかの減額 夫婦が大慌て
  4. 4. 牛丼3社で値引き 並盛300円台に
  5. 5. 悔しい…電話で嗚咽した母に異変
  6. 6. SEX覗かれ…ラブホ代わりに廃墟
  7. 7. 宮崎謙介氏 石破氏の制裁に唸る
  8. 8. 衆院が本会議で解散 総選挙へ
  9. 9. ひろゆき氏 賠償金を支払いへ
  10. 10. スシローなど カバー導入せぬ訳
  1. 11. 石破首相、ＡＳＥＡＮ会議へ出発＝中韓…
  2. 12. 偏った報告ばかりが届く首相官邸
  3. 13. 辻元氏「自民では停止できない｣
  4. 14. 維新国会議員団が日本の政治を動かすと…
  5. 15. 首相は操り人形? 影の実力者の名
  6. 16. 憤る石丸氏「選挙で絶対落とす」
  7. 17. 母の死から1年 実家の父に子あ然
  8. 18. 公明、自民非公認の２人推薦＝裏金候補…
  9. 19. 石破首相、ラオスに向け出発　ASEAN首…
  10. 20. 中川氏「時代は変わっている」
  1. 1. 英で「レイプトンネル」地図掲出
  2. 2. 研修医レイプ殺人 インドでデモ
  3. 3. 安楽死カプセル 2週間で使用中止
  4. 4. 世界大学ランキング 東大28位
  5. 5. 全モニターにR指定映像上映 謝罪
  6. 6. 映画SAW 撮影時に近隣住民が通報
  7. 7. メーガン妃の仕打ち 元友人告発
  8. 8. 寝室コウモリ 子が狂犬病で死亡
  9. 9. メキシコ市長殺害 事件の背景
  10. 10. イ首相「ヒズボラ後継者を殺害」
  1. 11. 児童3人切り付けられ負傷 中国
  2. 12. ノーベル化学賞発表 米教授ら3人
  3. 13. メキシコの市長 首を切断される
  4. 14. 下痢止め薬を…中国料理店の実態
  5. 15. 結納金要求し家族が迷惑行為 中
  6. 16. 女性が撮影中に転落し死亡 海外
  7. 17. ヘンリー王子 王室怒らせる恐れ
  8. 18. K・ウェスト 再婚2年でまた離婚?
  9. 19. 韓俳優のデート 撮影中断の危機
  10. 20. 豪州で乳児にコーヒー浴びせ重傷負わせ…
  1. 1. ラーメン店倒産「しょうゆ」最多
  2. 2. 弁護士雇わず任天堂との裁判へ
  3. 3. 日産車ディーラー「我々も残念」
  4. 4. 松屋「二郎系牛めし」に大酷評も
  5. 5. シャウエッセン 焼くのはタブー
  6. 6. 貯蓄50万円で老後を迎えるリスク
  7. 7. 明治がガム市場から撤退した理由
  8. 8. 高額のデアゴスティーニ売れる訳
  9. 9. ドーナツ売るセブン 空間に価値?
  10. 10. セブン&アイHD 社名変更を検討
  1. 11. ガソリン 5週連続で値上がり
  2. 12. GameWith 6〜8月期損益は赤字
  3. 13. ドコモSIM 約93万枚無償交換へ
  4. 14. 紅麹問題の原因特定 今後の争点
  5. 15. 日本初の赤ちゃんポスト置いた訳
  6. 16. 静岡県のサブウェイの熱意に驚き
  7. 17. ロレックスに追撃 日本の腕時計
  8. 18. 牛丼大手が値引き競争 並300円台
  9. 19. 美の基準を否定したDove 物議に
  10. 20. 米テスラの中国製ＥＶ販売台数　9月は…
  1. 1. 不正利用巡りイオンカード謝罪
  2. 2. PS5価格でゲーミングPC作れるか
  3. 3. セイコー、QUEENのギタリスト ブライア…
  4. 4. 18歳少年宅で「ニコ生」 問題は?
  5. 5. 日常生活で歩行や重心を意識できる足元…
  6. 6. ドコモのSIM 93万枚で通信不良か
  7. 7. ブラジル最高裁がX(旧Twitter)の復活を…
  8. 8. OSバージョンアップ後に不具合
  9. 9. 貴重な資料満載の「エヴァ展」
  10. 10. 人気漫画がKindleで最大50%P還元
  1. 11. NECやティアフォーら5者　沖縄県豊見城…
  2. 12. 最大3500rpm！最強の冷却性能を持つ、…
  3. 13. 次のTORQUEはどうなるのか？　京セラの…
  4. 14. 「シェアの法則」は表現者を歓迎する
  5. 15. デジタルガレージ、日本企業の″シリコ…
  6. 16. ECSの超小型・省電力PC「LIVA」に“Apo…
  7. 17. シンプルなスマホはパッケージもシンプ…
  8. 18. [PRNと愉快な仲間たち NAB2017]Day03 …
  9. 19. iPhone XSシリーズ カメラの実力
  10. 20. オリエント、ナイロンバンドも選べるス…
  1. 1. 藤田菜七子の疑惑 JRAが聴取へ
  2. 2. 藤田菜七子 スマホ不正使用か
  3. 3. 大谷翔平の通訳「本当に有能」
  4. 4. 小深田の人妻不倫「遂にバレた」
  5. 5. 親友が満塁弾放つ 大谷が大喜び
  6. 6. 新庄監督の熱いメッセージに感動
  7. 7. 岡本和真 メジャー断念に現実味
  8. 8. 柔道日本代表 初の女性監督誕生
  9. 9. 阪神・岡田監督 体調不良で療養
  10. 10. マチャド ド軍ベンチに罵声か
  1. 11. ド軍投手 一挙6失点でブチギレ
  2. 12. 菅野切実訴え CS日程見直し要望
  3. 13. SB・田上 希少疾患の発症を公表
  4. 14. 横浜FMの15連戦 小野氏ドン引き
  5. 15. 藤田菜七子スマホで連絡か 説明
  6. 16. これが世界の10代…すでに「天才」の片…
  7. 17. 日本人が訪れぬ場所 大谷で激変
  8. 18. FA流出が続く西武 経験者が本音
  9. 19. オリックス 岸田護氏が新監督へ
  10. 20. 移籍説消えた 久保に戦犯の烙印
  1. 1. 斉藤の問題ロケ やす子が同行か
  2. 2. 撮影止まると豹変 女優の裏の顔
  3. 3. ラヴィット 騒然となり強制終了
  4. 4. SnowManにボディタッチ 女優炎上
  5. 5. 真田広之の盟友 消えた「現在」
  6. 6. 早すぎんだよ アナの急逝に悲痛
  7. 7. アリス「顔の変化指摘」に言及
  8. 8. 斉藤の契約解除 もう一つの事情?
  9. 9. 死去8年 女優妻が命日に写真公開
  10. 10. ASKA「殴りたかった相手」を告白
  1. 11. 昨年9月の木村拓哉 改めて不快感
  2. 12. SOPHIA松岡充 53歳の姿に衝撃
  3. 13. 斉藤と妻の関係 離婚秒読みか
  4. 14. 斉藤騒動 松本人志も契約解除か
  5. 15. ジャニオタ妻に醜い一面 夫絶句
  6. 16. 斉藤起訴か 女性は「許せない」
  7. 17. 目黒蓮 炎上続きの9月に「異変」
  8. 18. 霜月るな、ジャンポケ斉藤の妻「一部事…
  9. 19. 斉藤 病院で事件を知らされたか
  10. 20. ヒルナンデス意外ゲストに二度見
  1. 1. 娘と手が繋げない 崩壊した日常
  2. 2. バズって秒で完売 セリア品再び
  3. 3. 40代以上が履くべきシニア靴3選
  4. 4. 美容師がくせ毛を見て超失礼発言
  5. 5. 妻の「手抜き弁当」を夫が大絶賛
  6. 6. ライブ中にキスも…観客に苛立ち
  7. 7. 浮気相手の妻に問いただされ地獄
  8. 8. 秋クールドラマ おすすめ5選
  9. 9. 実は毒親? 義両親の行為で気づく
  10. 10. 即退店 焼肉屋で友人真っ青の訳
  1. 11. 1歳児に? スマホを勧められ困惑
  2. 12. モラ夫 妻を無料の家政婦と紹介
  3. 13. 初温泉旅行 彼に幻滅された理由
  4. 14. 大人気の韓国香が日本に本格上陸
  5. 15. 出産直後 義母のセリフに失望
  6. 16. 酔って営み動画を投稿 すぐ削除
  7. 17. 回転寿司で大量注文 夫尻ぬぐい
  8. 18. 母の再婚相手の言葉に顔面蒼白
  9. 19. 「40代で初産かわいそう」が炎上
  10. 20. 交際を避けるべき「男性の性格」
x