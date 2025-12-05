この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

技彩の取材班が今回カメラを向けたのは、福岡県糟屋郡志免町の家伝料理はな。動画では、店の歴史や名物料理の裏側だけでなく、三代にわたり受け継がれてきた味と人の物語を、現場の空気ごと収めている。



映像は、朝の仕込みから静かに始まる。大分出身の祖母が長年守ってきたとり天の衣づくり、だんご汁のだんごを薄くのばす独特の手際。その隣で、孫が同じ動きをなぞるように仕事を進め、時折、祖母がそっと手を添える場面もある。ふたりのやり取りには、技の継承というより、暮らしの延長にある自然な会話がにじむ。



動画中盤では、料理が仕上がっていく工程や、昼どきの活気ある店内も映し出す。常連客が気軽に声をかける場面、スタッフ同士の息の合った動き、厨房から聞こえる鍋の音。店の日常が細やかに記録されている。



終盤には、祖母がかつて大分で営んでいたドライブイン時代の話や、福岡で店を続けてきた理由など、家族の歴史に触れるシーンも収録。料理の背景にある思いが、本人の言葉で語られていく。



家伝料理はなの日々を追いかけたこの動画は、店の紹介という枠を超え、家族の時間と、地域に根付いた食の文化を丁寧に映し出している。取材班だからこそ撮れた、素顔の物語が詰まった一本だ。