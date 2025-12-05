調査会社ユーロモニター・インターナショナルがまとめた世界の観光都市ランキング2025年版で、フランスの首都パリが5年連続の首位を保った/Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images

（CNN）調査会社ユーロモニター・インターナショナルがまとめた世界の観光都市ランキング2025年版で、フランスの首都パリが5年連続の首位を保った。東京は3位、京都は19位だった。

パリはノートルダム大聖堂の再公開や、サッカーの欧州チャンピオンズリーグで優勝したパリ・サンジェルマンのトロフィーを見ようとファンが詰めかけたことでブームが続いた。

ランキングは観光、持続可能性、経済実績、安全衛生といった指標に基づき世界の主要都市を評価している。

欧州は今年も上位10都市のうち6都市を独占。2位にスペイン首都マドリード、4位にイタリア首都ローマ、5位にイタリア・ミラノ、7位にオランダ首都アムステルダムが入り、スペイン・バルセロナは前年の10位から8位へと上昇した。

前回トップ10から脱落して13位になった英ロンドンはさらに後退し、17位の香港に抜かれて18位になった。

アジアはシンガポールが9位、韓国の首都ソウルは10位へと上昇した。東京は成田国際空港への巨額投資によって、観光インフラのランキングでも世界3位の地位を固めた。成田空港は第3滑走路の建設や第2滑走路の延長で、39年までに旅客輸送能力の倍増が見込まれる。

トップ10に入った米国の都市は6位のニューヨークのみ。ロサンゼルスは5位浮上して13位になった。

外国からの旅行者が世界一多かったのはタイ首都バンコクで、25年は推計3030万人が訪れた。

オーバーツーリズム（観光公害）問題に対応するため、観光戦略の立て直しも進む。各都市は量よりも価値に重点を置き、滞在期間が長く、支出が多く、現地の環境や文化に配慮する旅行者に照準を絞っている。