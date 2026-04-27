ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「5月生まれ」（誕生日：5月5日〜6月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。■5月生まれの運勢（5月5日〜6月4日生まれ）今月は周囲から「あなただからお願いしたい」と頼りにされる月です。仕事運は上昇中で、大きな仕事を任されるなどチャンスが