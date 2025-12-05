妙香園が手掛けるテイクアウトドリンク専門店「MYOKOEN TEA STORE」に、冬季限定の新作が登場！

旬のりんごを使ったソースと香り高いほうじ茶を合わせた、心まで温まる一杯です。

妙香園「〜シナモン香る〜りんごのほうじ茶ラテ」

販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年1月25日(日)

価格：915円(税込)

※あつたnagAya店 イートイン：935円(税込)

販売店：MYOKOEN TEA STORE、MYOKOEN TEA STORE TOYOTA、あったnagAya店

テイクアウトドリンク専門店「MYOKOEN TEA STORE」にて、冬季限定メニューとして「〜シナモン香る〜りんごのほうじ茶ラテ」が販売されます。

人気No.1を誇るほうじ茶ラテに、旬のりんごを使ったソースを贅沢に加えたドリンクです。

シャキっとした食感を残したりんごソースに、ふんわりとしたクリームが重ねられています。

仕上げにシナモンをひと振りすることで、エキゾチックな香りが漂うアップルパイのような味わいに仕上がっています。

寒い冬にぴったりの、心まで温まる特別な一杯です。

MYOKOEN TEA STORE

「MYOKOEN TEA STORE」は、100年以上歴史のあるお茶の老舗「妙香園」が手掛けるテイクアウトドリンク専門店です。

若い世代からも愛される茶舗を目指し、本格的なお茶の味わいを気軽に楽しめる新業態として展開されています。

老舗が自信を持って提供する、こだわりのテイクアウトドリンクが楽しめます。

妙香園「ほうじ茶」

ベースとなる妙香園の「ほうじ茶」は、香り・味・水色にこだわった看板商品です。

絶妙の火加減で焙じられており、令和3年度名古屋観光ブランド協会審査会において優秀観光名産品として推奨されています。

店頭でほうじ機を回しながら炒りたてを販売するなど、名古屋の香りとして親しまれています。

旬のりんごとシナモンの香りが、香ばしいほうじ茶ラテの美味しさを引き立てる冬限定のメニュー。

アップルパイのようなデザート感のある味わいは、寒い季節のティータイムを豊かに彩ってくれます。

妙香園「〜シナモン香る〜りんごのほうじ茶ラテ」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 心まで温まる一杯！妙香園「〜シナモン香る〜りんごのほうじ茶ラテ」 appeared first on Dtimes.