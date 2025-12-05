登録有形文化財に指定された昭和レトロな建物

東武 スカイツリー ライン竹ノ塚駅から徒歩約14分。竹ノ塚駅前にある東武バス・文教大学（あだちキャンパス）行に乗車して、「西保木間二丁目」で下車すると目の前に到着するのでおすすめ。不定休なので事前に ホームページ で営業日を確認しておくと安心です。

ソロおすすめ Point

オープン直後だとほかのお客さんが少なく、ほぼ貸切状態なのもソロ活にはうれしいです。心地よい陽の光が入る縁側でカフェをしながら、日向ぼっこをするのもおすすめ。

建物は白い塀に囲まれているので一見カフェとはわかりにくいですが、敷地の奥に進むと玄関口が現れます。

室内に通されるまでの待ち時間は、玄関脇にある洋館の応接室に通していただけます。天井が高く広々としていて、昭和初期にタイムスリップした気分！

ソロおすすめ Point

こちらのカフェは駅から離れた場所にあり、敷地が広いので室内はかなり静かで落ち着いた雰囲気。２人以上のお客さんも来店されますが、小さな声で話しているので話し声が気になることもなく、思い思いの時間を過ごしている印象です。

緑がきれいな庭園を眺められる特別な空間

手入れが行き届いているきれいな庭園には、手水鉢や石灯籠などが飾られていて趣を感じられます。

廊下の奥には広々とした客室スペースがあり、障子を開けると庭園を眺めることができます。廊下の反対側にも座敷があります。

店内の インテリア もレトロで素敵！ 長い年月で使い込まれた質感を感じる畳や柱も魅力的です。

ソロおすすめ Point

オープン直後は混雑していないので、好きな席に座ることができそう。場所によって庭園の見え方が異なるので、何度か通って自分好みの席を探してみるのも楽しいです。

ゆったりとした時間のなかでカフェタイム

席が決まったらさっそく注文。こだわりの コーヒー や懐かしのクリームソーダ、自家製のオリジナルケーキ、 お茶 菓子つ付きの 抹茶 などメニューが豊富です。

「ぶどうのタルト」860円

アイスティー610円

ソロおすすめ Point

室内には適度な音量のジャズ音楽がBGMとして流れていて、心地よい気分。メニュー表に「大きな声での会話はお控えください」との注意書きがあるので、お客さん同士の会話も気にならず、ひとり時間に集中できます。

玄関先の露路から見る庭園。芝生に置かれた庭石や、古きよき日本家屋を外から眺めるとまた違った見え方でおしゃれです。

タイミングよくキジバトが庭に来たので思わず撮影。石灯籠の後ろには紅葉の木があり、季節を変えて訪れて景色の移り変わりを見るのも楽しそうです。都心から少し離れた古民家カフェは、どこか懐かしさを感じノスタルジーに浸れる素敵な空間でした。時間を気にせずおでかけしたい方にぴったり！ぜひ訪れてみてはいかが。



■昭和の家 縁側カフェ（しょうわのいえ えんがわかふぇ）

住所：東京都足立区西保木間2-5-10

電話：03-3883-0011

営業時間：11時30分〜18時（17時30分LO）

定休日：不定休 ※ホームページをご確認ください



ソロ Memo

■取材時のソロ率：100％（火曜11時30分）

■おすすめの利用シーン：レトロな雰囲気を楽しみたいとき、ひとり時間を充実させたいとき、静かな環境で没頭したいとき



