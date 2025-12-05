【おとなのソロ部】昭和レトロな雰囲気に心やすらぐ、竹ノ塚「昭和の家 縁側カフェ」でひとり時間を満喫
登録有形文化財に指定された昭和レトロな建物東武スカイツリーライン竹ノ塚駅から徒歩約14分。竹ノ塚駅前にある東武バス・文教大学（あだちキャンパス）行に乗車して、「西保木間二丁目」で下車すると目の前に到着するのでおすすめ。
不定休なので事前にホームページで営業日を確認しておくと安心です。
ソロおすすめ Point
オープン直後だとほかのお客さんが少なく、ほぼ貸切状態なのもソロ活にはうれしいです。心地よい陽の光が入る縁側でカフェをしながら、日向ぼっこをするのもおすすめ。
建物は白い塀に囲まれているので一見カフェとはわかりにくいですが、敷地の奥に進むと玄関口が現れます。室内に通されるまでの待ち時間は、玄関脇にある洋館の応接室に通していただけます。天井が高く広々としていて、昭和初期にタイムスリップした気分！
ソロおすすめ Point
こちらのカフェは駅から離れた場所にあり、敷地が広いので室内はかなり静かで落ち着いた雰囲気。２人以上のお客さんも来店されますが、小さな声で話しているので話し声が気になることもなく、思い思いの時間を過ごしている印象です。
緑がきれいな庭園を眺められる特別な空間昭和14年（1939年）に金属加工業を営む平田源七の住居として建てられた、洋館つきの和風住宅。2021年には国の登録有形文化財に指定され、撮影スタジオとして使用されているのだとか。
緑豊かな庭園を眺めることができる廊下、客間がカフェスペースとなっています。
手入れが行き届いているきれいな庭園には、手水鉢や石灯籠などが飾られていて趣を感じられます。
廊下の奥には広々とした客室スペースがあり、障子を開けると庭園を眺めることができます。廊下の反対側にも座敷があります。
店内のインテリアもレトロで素敵！ 長い年月で使い込まれた質感を感じる畳や柱も魅力的です。
ソロおすすめ Point
オープン直後は混雑していないので、好きな席に座ることができそう。場所によって庭園の見え方が異なるので、何度か通って自分好みの席を探してみるのも楽しいです。
席が決まったらさっそく注文。こだわりのコーヒーや懐かしのクリームソーダ、自家製のオリジナルケーキ、お茶菓子つ付きの抹茶などメニューが豊富です。
ゆったりとした時間のなかでカフェタイム季節や旬によって内容が変わるタルトケーキがとく特におすすめ。今回はシャインマスカットとピオーネを使った「ぶどうのタルト」をいただきます。
ホロホロ、サクサクした軽めのタルトの上に、ラム酒がふんわり香るマスカルポーネのクリームを組み合わせ。トッピングには、シャインマスカットとピオーネ２種類のぶどうを使用し、さっぱりしたジュレとの相性もばっちり。すっきりさわやかな見た目と味わいのケーキです。
どこか懐かしさを感じ、ゆったりした時間の流れに身をまかせるカフェタイム。書き物や読書もここでするとよりぜいたくに感じられそうです。
ソロおすすめ Point
室内には適度な音量のジャズ音楽がBGMとして流れていて、心地よい気分。メニュー表に「大きな声での会話はお控えください」との注意書きがあるので、お客さん同士の会話も気にならず、ひとり時間に集中できます。
玄関先の露路から見る庭園。芝生に置かれた庭石や、古きよき日本家屋を外から眺めるとまた違った見え方でおしゃれです。
タイミングよくキジバトが庭に来たので思わず撮影。石灯籠の後ろには紅葉の木があり、季節を変えて訪れて景色の移り変わりを見るのも楽しそうです。
都心から少し離れた古民家カフェは、どこか懐かしさを感じノスタルジーに浸れる素敵な空間でした。時間を気にせずおでかけしたい方にぴったり！ぜひ訪れてみてはいかが。
■昭和の家 縁側カフェ（しょうわのいえ えんがわかふぇ）
住所：東京都足立区西保木間2-5-10
電話：03-3883-0011
営業時間：11時30分〜18時（17時30分LO）
定休日：不定休 ※ホームページをご確認ください
ソロ Memo
■取材時のソロ率：100％（火曜11時30分）
■おすすめの利用シーン：レトロな雰囲気を楽しみたいとき、ひとり時間を充実させたいとき、静かな環境で没頭したいとき
Photo・Text：樋口紗季（vivace）
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください