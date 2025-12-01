2025年の感謝祭（サンクスギビング）の週末は、ディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『ズートピア2』が北米の映画興行を制した。週末に先駆け、感謝祭前日の11月26日に公開されるや、週末3日間で興行収入9600万ドル、5日間で1億5600万ドルというスマッシュヒットとなっている。

参考：『ウィキッド 永遠の約束』前作超えで北米No.1 ミュージカル映画化の歴代記録を更新

『ズートピア2』の滑り出しは予想を上回るもので、感謝祭の週末としては『モアナと伝説の海2』（2024年）に次いで歴代2位。週末3日間は、前売りではなく当日いきなり劇場に足を運んだ観客が全体の約6割を占めるなど、予測不能のスタートとなった。

2016年の大ヒット作『ズートピア』の続編となる本作は、動物たちが人間のように暮らす都市・ズートピアで、ウサギの警察官ジュディと、キツネの相棒ニックが、ズートピアにいないはずだったヘビのゲイリーを追う。なぜ、この街には哺乳類しかいないのか。ヘビたちが姿を消した理由とは？

本作はアメリカでは久々のファミリー向けアニメーション映画で、しかも作品としての評価も高い。Rotten Tomatoesでは批評家スコア91%・観客スコア95%、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「A」評価を獲得した。

観客を性別・年代別に見てみると、25歳未満の女性が全体の3分の1にあたる34%、25歳以上の女性が26%、25歳未満・25歳以上の男性がそれぞれ20%ずつ。ヒットのカギである女性客と若年層をしっかりつかんだうえ、日常的に映画館へ足を運んでいない層が全体の半数以上を占めたことが明らかになっている。

また本作は、北米よりも海外市場ですさまじいヒットを記録。海外興収はなんと4億40万ドル（！）で、全世界興行収入は5億5600万ドル。『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019年）、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018年）、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021年）に次いで歴代4位、すなわち世界興収20億ドル超えを十分に狙えるスタートなのである。

しかも特筆すべきは、中国市場だけで2億7200万ドル（！）という圧倒的な数字を記録し、外国語映画として『アベンジャーズ／エンドゲーム』以来歴代第2位の成績を樹立したこと。コロナ禍以降、中国は海外映画の上映を制限しており、ハリウッド映画がヒットしづらい状況が続いていた。大手スタジオも中国でのビジネスを重視しなくなっていたが、本作はイレギュラーなヒットとなったのである。

ディズニーは、前作『ズートピア』が中国で興行収入2億ドル以上のヒットを記録し、海外市場のなかでも特に大きな支持を得ていることを認識していた。2023年には上海ディズニーリゾートにて世界唯一の『ズートピア』エリアをオープンしており、本作の世界公開に先駆け、11月18日には本作のワールドプレミアを開催している。

こうした積み重ねの結果、『ズートピア2』は中国公開からわずか5日で前作の累計興収を上回った。中国でも観客の高い評価を得ており、最終興収は5億ドルを超える見通しだ。中国では『アバター』シリーズも人気があるため、ディズニーは『ズートピア２』と『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の2本連続ヒットに期待をかけている。

『ズートピア2』の日本公開は12月5日。日本も国産作品中心の興行が長らく続いているものの、海外市場に続いてスマッシュヒットとなるか？

ランキングの第2位は、先週公開『ウィキッド 永遠の約束』で、週末3日間で6280万ドル、5日間で9300万ドルとすさまじい健闘中。前編『ウィキッド ふたりの魔女』（2024年）の2週目成績には届かなかったが、公開10日で北米興収2億7044万ドル、世界興収3億9325万ドルという数字は驚くべきものだ。『ズートピア2』とややターゲットが重なるところはあるが、引き続きのヒットを祈りたい。

第6位にはA24製作の恋愛ファンタジー『Eternity（原題）』が初登場し、週末3日間で316万ドル、5日間で520万ドルを記録。エリザベス・オルセン演じる女性が、死後、若くして死別した最初の夫か、その後の人生を築いてきた2人目の夫、どちらと“永遠の人生”を送るかという決断を迫られる――。現在は北米1348館で上映中だが、次の週末には拡大公開される。Rotten Tomatoesでは批評家76%・観客91%。

第7位には、ダニエル・クレイグ主演のNetflix映画『ナイブズ・アウト』シリーズ最新作『ナイブズ・アウト：ウェイク・アップ・デッドマン』が初登場。上映劇場数はわずか北米600館だが、週末3日間で230万ドル、5日間で400万ドルと好成績を記録した。

ポイントは、Netflixは劇場興行を重視しておらず、北米3大映画館チェーンのAMC Theatres、Cinemark、Regal Cinemasが揃って上映を拒否したこと。これはNetflixの姿勢が影響したものではなく、話題作が重なる上映時期やスケジュールが原因と報じられているが、上映規模が大きければさらなるヒットとなっていたはずだ。日本での劇場公開予定はなく、12月12日よりNetflixにて独占配信予定。

そして第9位には、アカデミー賞有力候補との声もあるクロエ・ジャオ監督最新作『ハムネット』がランクイン。北米119館にて公開され、週末3日間で88万ドル、5日間で135万ドルを記録した。ジェシー・バックリー＆ポール・メスカルという実力者の共演により、ウィリアム・シェイクスピアの息子の死を描いた喪失と回復の物語だ。北米では今後ゆるやかに公開規模を拡大予定。日本公開は2026年春。

【北米映画興行ランキング（11月28日～11月30日）】1.『ズートピア2』（初登場）9680万ドル／4000館／累計1億5600万ドル／ディズニー

2.『ウィキッド 永遠の約束』（↓前週1位）6280万ドル（-57.3%）／4115館／累計2億7044万ドル／ユニバーサル

3.『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』（↓前週2位）700万ドル（-21.8%）／3092館（-311館）／累計4967万ドル／3週／ライオンズゲート

4.『プレデター：バッドランド』（↓前週3位）480万ドル（-26.7%）／2750館（-350館）／累計8504万ドル／4週／20世紀スタジオ

5.『ランニング・マン』（↓前週4位）370万ドル（-35.3%）／2749館（-785館）／累計3423万ドル／3週／パラマウント

6.『Eternity（原題）』（初登場）316万ドル／1348館／累計523万ドル／1週／A24

7. 『ナイブズ・アウト：ウェイク・アップ・デッドマン』（初登場）230万ドル／600館／累計400万ドル／1週／Netflix

8.『レンタル・ファミリー』（↓前週5位）210万ドル（-37.1%）／1925館／累計739万ドル／2週／サーチライト・ピクチャーズ

9.『ハムネット』（初登場）88万ドル／119館／累計135万ドル／Focus Features

10.『Sisu: Road to Revenge（原題）』（↓前週6位）81万ドル（-66.4%）／2222館／累計412万ドル／2週／ソニー

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2025年12月1日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

（文＝稲垣貴俊）