WBCシルバー・ライトヘビー級王座決定戦

海外ボクシングで生まれた衝撃KOに注目が集まっている。29日（日本時間30日）、英国バーミンガムのナショナル・エキシビション・センターで行われたWBCシルバー・ライトヘビー級王座決定戦。ベンジャミン・ウィテカー（英国）の強烈な右フックに海外ファンからは「なんてこった」と驚きの声が上がった。

ウィテカーは初回から積極的に相手をロープ際に追い込み、強烈な連打。1分43秒にダウンを奪った。再開後も手を緩めることなく、最後は強烈な右フックがクリーンヒット。ガバジは背中から崩れ落ちた。レフェリーが即座にストップし、試合開始からわずか135秒の初回KO勝利。観客も大いに沸いた。

スポーツチャンネル「DAZNボクシング」公式Xが実際のKOシーンを公開。文面で「執刀医（ウィテカーの愛称）が第1ラウンドでKO勝利」とつづった。海外ファンからは仰天した様子の声が上がっている。

「なんてこった」

「史上最も才能があり、熟練したファイターの一人だ」

「マジかよ」

「最後のパンチが……」

「将来の世界王者だ」

「2年後にはP4Pの仲間入りだ」

「クレイジーなKOだ」

「あのKOパンチは残酷だ」

2021年東京五輪銀メダリストのウィテカーは、プロデビューから昨年10月のリアム・キャメロン戦（両者がロープ外に落下し、試合続行不可能でドロー）以外は全勝。戦績はこれで10勝（7KO）1分となった。一方のガバジは、2018年のデビュー戦以来となる2敗目（19勝・13KO）を喫した。



（THE ANSWER編集部）