『ゴジュウジャー』ブーケ嬢、妹・リボンちゃんの仇が愛する推しだった 陸王様に認知もらった直後に悲劇「最大級のエグ展開」
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第40話「恐怖莫大！お化け屋敷でリボンは笑う」が30日に放送された。
【動画】『ゴジュウジャー』次回予告 運命に引き裂かれた2人はどうなる
お化け屋敷ノーワンのせいで、テガソードの里や街がお化け屋敷のようになってしまった！お化け役にされた人々と怖がる人々で街は大騒ぎ。ゴジュウジャーが街を元に戻すべく恐怖の館へ乗り込むと、そこにはブーケ（まるぴ）とリボン（声：伊瀬茉莉也）の姿もあった。
リボンとはぐれたブーケは、お化けが怖くて震えてしまうが、大好きな陸王（鈴木秀脩）と運命的に再会、急接近するドキドキの事態に…！そして、お化け屋敷ナンバーワンバトルが開幕。みんなを笑顔にする陸王が立ち上がる！
お化け屋敷で出会ったブーケと陸王。ついに陸王から認知をもらい、ブーケは有頂天だった。しかし、直後に悲劇が。大好きな妹がゴジュウレオンに倒されてしまった。ゴジュウレオンは陸王がエンゲージした姿と判明。推しが妹の仇という流れに。ファンは「最大級のエグ展開」「井上敏樹の系譜」とXにポストしていた。
