手もみセラピストの音琶氏がセルフケア方法を紹介！『眼精疲労・目の疲れを超簡単に解消する方法！』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
手もみセラピストの音琶麗菜氏が『眼精疲労・目の疲れを超簡単に解消する方法！』と題した動画で、たった3箇所の反射区を押すだけで頑固な目の疲れを和らげる手もみセラピーの実践法を解説した。
音琶氏は冒頭で「今、オンライン疲れで目が疲れている方ってたくさんいらっしゃる」と現代人の悩みに寄り添い、「睡眠をとってもなかなか回復しない目の疲れや、肩こり・頭痛・吐き気など全身症状が出ている場合、単なる疲れ目ではなく眼精疲労かもしれない」と注意を促した。その上で、「今日お伝えする3つの反射区を一緒に押していきましょう」と家庭でもできるセルフケアを提案している。
手順は非常にシンプルである。まず人差し指と中指の爪の脇にある目の反射区を左右で7秒ずつつまむように押す。音琶氏は「反射区は左右が反転するので、左手は右目、右手は左目に対応している」と説明し、「多くの方が中指の方が痛いかと思われますが、痛い場所は疲れのサインです」と解説する。また、「押すことで指が細くなった感じがしたら、余分な水分が溜まっていた証拠」と豆知識も紹介している。
次に押すポイントは肝臓の反射区である。音琶氏は「東洋医学的には目の疲れと肝臓は鏡のような関係」と持論を披露し、右手の薬指下の骨辺りを痛気持ちいい強さで刺激するよう推奨した。肝臓の反射区は右手にのみ存在し、親指を立てて骨の下あたりを曲げながら押す方法を実演している。「あまり痛くない方は少しずらして押してみてください」と調整のアドバイスも加えた。
最後に、親指の腹にある間脳の反射区も忘れずケアする。音琶氏は「間脳の反射区は副交感神経に関係し、目をリラックスさせるために重要」と述べ、人差し指の第二関節の尖りを使って親指のふくらみの頂点をぐっと3回押す方法を実演した。「左右で押し比べることで疲れ具合の差もわかります」「強く押せばいいわけではなく、自分が気持ちいい加減で」と力加減のポイントも丁寧にアドバイスしている。
さらに音琶氏は、「手のひらだけで足りないときは、おすすめの目薬の力を借りてください」「ピントが合わない、目がかすむ時は是非目薬も併用を」と、状況に応じた対処法も提案した。
動画の締めくくりで音琶氏は「以上が眼精疲労に効果的な反射区、目・肝臓・間脳のケアでした。ぜひお試しください」と視聴者へエールを送り、「最後までご視聴いただきありがとうございました」と感謝の気持ちとともに動画を終えた。今回の動画は、長時間のデジタル機器使用で目の疲れに悩む現代人にとって、日常生活に取り入れやすい実践的な内容を提示している。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆