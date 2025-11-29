この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピストの音琶氏が手順を解説！『【50代60代必見】手をもむだけ！中性脂肪やコレステロールを下げる最強のツボ3選！』

手もみセラピストの音琶氏が5つの反射区を解説！『手をもむだけで、めまい、耳鳴り、難聴、メニエール病が解消する手のひらセラピー』

チャンネル情報

手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆