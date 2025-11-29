老後を見据えた生活を送る50代。「残りの人生のほうが少ないかもしれない」そう気が付くと自分の持っている資産や時間、仕事などの捉え方も変化してきます。獅子にひれ氏の著書『定年が気になりはじめた50代おひとりさま女子たちのトリセツ』（ごきげんビジネス出版）より、老後資金の考え方について解説します。

「老後資金、貯めすぎてしまった…」と後悔することも

老後の資産形成を考えるなかで、私たちは「お金をどう増やすか」に注目しがちですが、それと同じくらい大切なのが「お金をどう使うか」を考えることです。私たち50代女性のなかには「預金や貯金は多ければ多いほど安心」という考えに縛られてきた人も少なくないでしょう。私自身も就職したての頃に母から郵便局の定額貯金をすすめられ、定期的にお金を貯める習慣が身につきました。「いつか何かあったときのため」の備えでした。

「貯金は美徳」という価値観は、戦後復興期から高度経済成長期を生きた親世代から受け継いだものかもしれません。たしかに、その時代は銀行の金利が高く、貯金すれば確実にお金が増える時代でした。しかし現在は、100万円を定期預金に預けても1年間で得られる利息はわずか数十円、という状況です。それでも私たちは安心感を求め、貯金通帳の数字を眺めては満足感を得ていないでしょうか。

人生後半戦の「貯金」に思わぬリスクが潜んでいることに、私は気づきました。それは「機会を失う」という目に見えないリスクです。

ある60代の先輩との会話で「65歳までは元気に活動できる人が多いけれど、その後は体力低下を感じて、旅行も思うように行けなくなる人が多いのよね」と聞きました。その先輩は続けてこんなことも話してくれました。「昔から行ってみたかったイタリア旅行のお金は十分あるのに、70代になって長時間のフライトが体力的にきつくてあきらめざるを得なくなった友人がいるの。“あのとき行っておけばよかった”って後悔している姿を見ると、お金だけあっても意味がないんだなって思うのよ」と。

私の場合「残り10年でできること」に意識を向けた瞬間から、やりたいことに対する「待ったなし」の気持ちが芽生えました。たとえば、学生時代の友人と「いつか一緒に温泉旅行をしよう」と話していたことを思い出し、すぐに計画を立てて実行に移しました。以前なら「来年でもいいか」と先延ばしにしていたかもしれません。しかし友人のひとりが膝の調子を悪くして長距離の移動が困難になったり、親の介護がはじまって自由な時間が取れなくなったりする可能性を考えると、「いま」という時間の貴重さを実感せずにはいられませんでした。

「お金を使うこと」に罪悪感を持たなくてもよい

子育てを卒業し、体力もあるいま、計画的に人生を楽しむ余裕も出てきました。とくに「友人との大切な時間を過ごすこと」「新しい経験を積むこと」「いましかできない体験をすること」は、お金で買えるものではありません。お金だけでなく、若い頃とは違い、残りの時間と落ちていく体力という大切な資源の使い方を考えながら、この先の10年をいまこそ考えるときだと思います。

50代の私たちが見つめ直すべきは「お金を使うこと」への罪悪感かもしれません。長年染み付いた「節約は美徳」という価値観から、自分の楽しみのためにお金を使うことに後ろめたさを感じる人も多いでしょう。しかし適切な範囲での「自分への投資」は、決して浪費ではありません。健康維持のための運動や美容、心を豊かにする文化活動、人間関係を深める交際費用などは、質の高い老後生活の基盤となるのです。

「あの世までお金はもっていけない」とはそのとおり。「お金を貯める」ことを優先するあまり、やりたいことを先送りにしたり、我慢したりしているとしたら、もったいないと思いませんか？ 老後の備えはもちろん重要ですが、自分にとって必要な老後資金がわかれば、必要以上のお金を貯める必要はありません。「お金を貯める」こと自体が目的になってしまうことなく、人生の大切な機会を逃してしまわないよう、50代のいまだからこそ「貯めること」「増やすこと」「使うこと」のバランスが大切だと感じます。計画的に将来に備えながら、いまこの瞬間も大切にする。そのような賢い選択をしていきたいと思いませんか？

人生は一度きり。残された時間を有意義に過ごすために、お金との上手な付き合い方を見つけていきましょう。

ワクワクする定年前準備

私は「老後2000万円問題」のニュースを見たとき、なんだか焦りのような気持ちがあって落ち着かなかったように思います。ですが、実際に老後の収支を計算し、必要な対策を講じてみると、そこまで不安に思うことはなかったと気持ちが前向きになりました。いまからできることがたくさんあると気づき、「こんなふうに暮らしていきたい」「あんな仕事にも挑戦してみたい」と具体的な未来が見えてきたからだと思います。

漠然とした不安は実態が見えないから大きく感じられるものです。しかし数字で現実を把握すると、意外にも解決策は身近にあることがわかります。

私の場合、必要な対策のひとつとして家計の見直しを行いました。携帯電話の契約を大手キャリアからサブブランドに変更しただけで、年間8万円もの節約に。通信品質はほとんど変わらないのに、これほどの違いがあることに驚きました。その分をiDeCoの掛金に充てています。

また、子どもが独立したことで教育費の負担がなくなった分はNISAでの投資に回しました。さらに生命保険も見直しました。子どもが独立し、高額な死亡保障は必要なくなり、医療保障を充実させる内容に変更。これだけで月々の保険料の削減ができました。このような小さな見直しの積み重ねが老後の暮らしの準備となり、安心感につながっています。

ただし将来の医療費や介護費を考えると、まだ不安は残ります。とくに、がんなどの重大な病気や、要介護状態になった場合の費用は予測が困難です。

しかし日本には充実した社会保障制度があることを忘れてはいけません。高額療養費制度や高額介護サービス費制度といった公的支援も賢く活用する視点が大切です。それでも不確定要素が多いこれらの支出に備えるためには、蓄えを病気や介護のための資金として確保しておくほうがいいのかもしれません。過度に心配しすぎて現在の生活を犠牲にするのは本末転倒です。

労働収入を切らさないことの重要性

必要なお金を準備する方法として、投資で「お金」に働いてもらうことは有効ですが、それ以上に確実な方法があります。それは自分が元気でいる間は働いて労働収入を得ることです。手元資金1000万円を利回り4％で10年運用したとして、得られる運用益は約500万円になります。パートタイムでも月10万円の収入があれば、10年間で1200万円の収入となります。働き続けることで得られる収入は、投資よりもはるかに安定した経済的安心感をもたらしてくれるでしょう。

定年後も働き続けることは、健康の維持にも役立つと感じます。規則正しい生活リズム、人との交流、達成感や責任感といった要素は、心身の健康を保つうえで欠かせません。定年は会社が決めたルールにすぎません。健康で働きたい意欲があるなら、働き続けることで得られるものは収入だけでなく、社会とのつながりや達成感といった豊かな人生を彩るものが多いのです。

近年では早期退職を選び、さまざまな道を模索する人も増えています。起業する人、フリーランスとして専門性を生かす人、まったく違う分野に挑戦する人。60代・70代でも新しいキャリアを築く人たちの事例を見ていると、年齢は単なる数字に過ぎないと実感します。私自身も「定年後＝老後」という考えが「刷り込み」に過ぎないと気づきました。人生100年時代において、65歳はまだ人生の3分の2地点。残りの35年をどう生きるかは自分次第なのです。

50代は教育費の負担が減り、収入がピークを迎える年代でもあります。住宅ローンの完済も見えてきて、家計に余裕が生まれる時期です。言い換えると「老後の暮らしの準備」に最も集中できる時期といえます。

この時間を活用し、これから先の暮らしを具体的に思い描く作業をすることで、将来への不安を希望に変えられます。「どこに住みたいか」「どんな仕事をしたいか」「どんな趣味を楽しみたいか」「大切な人とどう過ごしたいか」。こうした理想を明確にすることからはじめましょう。

まずは自分の「いま」を知ることからはじめる。それが「自分らしい生き方」の第一歩になるはずです。不安に支配されるのではなく、希望をもって未来を設計する。そんなワクワクする定年前準備を一緒にはじめてみませんか？

獅子にひれ

ライター／AFP

※本記事は『定年が気になりはじめた50代おひとりさま女子たちのトリセツ』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。

