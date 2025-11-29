鬼滅の刃 ～姉の仇～】 11月29日 順次発売 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 鬼滅の刃～姉の仇～」を11月29日より順次発売する。価格は1回790円。

本商品は、「鬼滅の刃」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からC賞までフィギュアで、「胡蝶しのぶ」、上弦の弐「童磨」、幼少期の「童磨」が立体化されている。

その他に、アニメ「鬼滅の刃」の名シーンを使用したA3サイズの「クリアポスター」や、「アクリッツキーホルダー」、印象的な無限城の落下シーンを再現した「ちょこのっこフィギュア」などがラインナップしている。

ラストワン賞には、上弦の弐「童磨」のフィギュアが用意されており、造形の細部や彩色にこだわって立体化されている。

【各等賞一覧】

A賞：胡蝶しのぶ フィギュア～やらなきゃならないことがある～

B賞：童磨 フィギュア～上弦の弐～

C賞：童磨 フィギュア～幼少期ver.～

D賞：クリアポスター

E賞：アクリッツキーホルダー

F賞：ちょこのっこフィギュア

G賞：ぽこっとちゃーむ

ラストワン賞：童磨 フィギュア～上弦の弐～ラストワンver.

ダブルチャンスキャンペーン：童磨 フィギュア～上弦の弐～ラストワンver.

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～2026年2月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

※発売日は流通により前後する場合があります。