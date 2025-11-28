【ジャパンカップ】仏帰りのクロワデュノールは514kg…出走馬の調教後の馬体重
11月30日（日）に行われる第45回ジャパンカップ（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。凱旋門賞遠征後の初戦となるクロワデュノールは514kg。6月の日本ダービー出走時は504kgだった。
1枠1番
ジャスティンパレス
馬体重：482
前走馬体重：470
11月26日（水）に栗東で計量
杉山晴紀・栗東
1枠2番
クロワデュノール
馬体重：514
前走馬体重：前走海外
11月26日（水）に栗東で計量
斉藤崇史・栗東
2枠3番
コスモキュランダ
馬体重：524
前走馬体重：520
11月26日（水）に美浦で計量
加藤士津八・美浦
2枠4番
ディープモンスター
馬体重：478
前走馬体重：466
11月27日（木）に栗東で計量
池江泰寿・栗東
3枠5番
サンライズアース
馬体重：548
前走馬体重：534
11月27日（木）に栗東で計量
石坂公一・栗東
3枠6番
ホウオウビスケッツ
馬体重：518
前走馬体重：504
11月27日（木）に美浦で計量
奥村武・美浦
4枠7番
ダノンベルーガ
馬体重：507
前走馬体重：508
11月26日（水）に美浦で計量
堀宣行・美浦
4枠8番
カランダガン
馬体重：450
前走馬体重：前走海外
11月27日（木）に東京で計量
F.グラファール・フランス
5枠9番
セイウンハーデス
馬体重：486
前走馬体重：472
11月27日（木）に栗東で計量
橋口慎介・栗東
5枠10番
シュトルーヴェ
馬体重：484
前走馬体重：480
11月26日（水）に美浦で計量
堀宣行・美浦
6枠11番
アドマイヤテラ
馬体重：508
前走馬体重：496
11月27日（木）に栗東で計量
友道康夫・栗東
6枠12番
ヨーホーレイク
馬体重：540
前走馬体重：520
11月27日（木）に栗東で計量
友道康夫・栗東
7枠13番
ブレイディヴェーグ
馬体重：478
前走馬体重：474
11月26日（水）に美浦で計量
宮田敬介・美浦
7枠14番
ダノンデサイル
馬体重：522
前走馬体重：前走海外
11月26日（水）に栗東で計量
安田翔伍・栗東
7枠15番
マスカレードボール
馬体重：476
前走馬体重：470
11月27日（木）に美浦で計量
手塚貴久・美浦
8枠16番
シンエンペラー
馬体重：510
前走馬体重：前走海外
11月27日（木）に栗東で計量
矢作芳人・栗東
8枠17番
ドゥレッツァ
馬体重：478
前走馬体重：478
11月27日（木）に美浦で計量
尾関知人・美浦
8枠18番
タスティエーラ
馬体重：504
前走馬体重：508
11月26日（水）に美浦で計量
堀宣行・美浦