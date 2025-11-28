11月30日（日）に行われる第45回ジャパンカップ（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。凱旋門賞遠征後の初戦となるクロワデュノールは514kg。6月の日本ダービー出走時は504kgだった。

1枠1番

ジャスティンパレス

馬体重：482

前走馬体重：470

11月26日（水）に栗東で計量

杉山晴紀・栗東

1枠2番

クロワデュノール

馬体重：514

前走馬体重：前走海外

11月26日（水）に栗東で計量

斉藤崇史・栗東

2枠3番

コスモキュランダ

馬体重：524

前走馬体重：520

11月26日（水）に美浦で計量

加藤士津八・美浦

2枠4番

ディープモンスター

馬体重：478

前走馬体重：466

11月27日（木）に栗東で計量

池江泰寿・栗東

3枠5番

サンライズアース

馬体重：548

前走馬体重：534

11月27日（木）に栗東で計量

石坂公一・栗東

3枠6番

ホウオウビスケッツ

馬体重：518

前走馬体重：504

11月27日（木）に美浦で計量

奥村武・美浦

4枠7番

ダノンベルーガ

馬体重：507

前走馬体重：508

11月26日（水）に美浦で計量

堀宣行・美浦

【ジャパンカップ】仏カランダガン、東京芝で滑らかな動き

仏カランダガンは450kg

4枠8番

カランダガン

馬体重：450

前走馬体重：前走海外

11月27日（木）に東京で計量

F.グラファール・フランス

5枠9番

セイウンハーデス

馬体重：486

前走馬体重：472

11月27日（木）に栗東で計量

橋口慎介・栗東

5枠10番

シュトルーヴェ

馬体重：484

前走馬体重：480

11月26日（水）に美浦で計量

堀宣行・美浦

6枠11番

アドマイヤテラ

馬体重：508

前走馬体重：496

11月27日（木）に栗東で計量

友道康夫・栗東

6枠12番

ヨーホーレイク

馬体重：540

前走馬体重：520

11月27日（木）に栗東で計量

友道康夫・栗東

7枠13番

ブレイディヴェーグ

馬体重：478

前走馬体重：474

11月26日（水）に美浦で計量

宮田敬介・美浦

7枠14番

ダノンデサイル

馬体重：522

前走馬体重：前走海外

11月26日（水）に栗東で計量

安田翔伍・栗東

7枠15番

マスカレードボール

馬体重：476

前走馬体重：470

11月27日（木）に美浦で計量

手塚貴久・美浦

8枠16番

シンエンペラー

馬体重：510

前走馬体重：前走海外

11月27日（木）に栗東で計量

矢作芳人・栗東

8枠17番

ドゥレッツァ

馬体重：478

前走馬体重：478

11月27日（木）に美浦で計量

尾関知人・美浦

8枠18番

タスティエーラ

馬体重：504

前走馬体重：508

11月26日（水）に美浦で計量

堀宣行・美浦