10月15日未明、埼玉県鶴ヶ島市の介護付き有料老人ホーム「若葉ナーシングホーム」に侵入した木村斗哉容疑者（22）は、5階に入居していた小林登志子さんと、4階に入居していた上井アキ子さん（いずれも89）を次々と殺害した。

【衝撃画像】「『タトゥー』らしき模様が見え隠れしていたが」中学校の卒業アルバムで朗らかにほほ笑む木村容疑者の写真

取材を進めると、木村容疑者が犯行の約1か月半前、背中に生物兵器や感染性廃棄物を象徴する“バイオハザード”のシンボルマークを彫っていた事実も判明した。同老人ホームの元職員だった木村容疑者は、なぜ卑劣な殺人者へと変貌していったのか――。（全2回の2回目／最初から読む）

早くに木村の“異変”を察知したタトゥースタジオのスタッフ

元職場を舞台に木村が事件を起こすのは、退職から約1年3カ月後のことだ。

逮捕の翌日、送検される際の車両の中で、マスク姿の木村は目を瞑り、深くうなだれていた。取り巻く報道陣のカメラが、木村の右耳の裏にある薔薇、左耳の裏にある兎耳の髑髏のタトゥーを浮かび上がらせる。



老人ホームの現場検証＝18日 ©文藝春秋

「在職中も、二の腕に彫った入れ墨を見せびらかして周囲をドン引きさせたことがありました」（同前）

早くに木村の“異変”を察知したのが、これらの入れ墨を施したタトゥースタジオのスタッフだった。

「彼が来るようになったのはここ2年くらいです。上半身に12、3カ所のタトゥーを入れました。背中には天使の羽、両腕はスカルと花、蜘蛛と花が対になっている柄など。タトゥーが好きな元気な子。最初の頃はタトゥーを入れるとテンションが上がり、はしゃいでいました。様子がちょっとおかしくなったのは、今年に入ってからだったと思います。声のトーンが落ちて、暗い感じになって」

前後して、木村は再び介護職に就こうとしていた形跡がある。だが、熊谷市内の介護関係者はこう語る。

「その人（木村）が知り合いの老人ホームの職員に応募してきたんだけど、言動がおかしかったし、首元に入れ墨が見えたので、面接で落としたそうです。高齢者は入れ墨を嫌がる。基本的に見える位置に入っているのはアウトなんです」

「彼が全裸でこっちを見ていたんです」

自己肯定感を高めるタトゥーが原因で、介護職に就けないジレンマ。それを知ってか知らずか、木村はやがて自身のインスタグラムを削除した。最後に馴染みのタトゥースタジオを訪れたのが、バイオハザードのマークを所望した、冒頭の8月最後の日である。

「マークの横に数字の0を4つ彫ってほしいと。意味は分かりませんが、同じデザインは以前も彫りました。昨年、仕事を辞めて以降、肘の内側などに『00』や『ZERO』という文字を何度も。根は優しそうだったし、あんな事件を起こすとは思いませんでしたが、最後の方は、ボーっとしていて、ちょっと会話もおかしかった。帰り際もあまり目を合わせてくれなかった」（前出・タトゥースタジオのスタッフ）

木村は、身体に刻んだマークやゼロの文字に、どんな意味を込めようとしたのか。一方、自宅アパートで木村の異様な行動が目撃されたのは、事件の2週間ほど前のことだった。アパートの住民が明かす。

「夜、車で帰宅すると、部屋にいる彼が白いカーテンを開け、こちらを覗くように見てくるんですよ。何かを警戒するかのように。9月の中旬頃、彼が全裸でこっちを見ていたんです。部屋の明かりが逆光になって表情はよく見えなかったんですが。その部屋は、今年の夏頃からガスが止められていました」

木村の祖父が、憔悴した様子で声を絞り出す。

「成長してからは頻繁に会っているわけではありませんので。彼が何を考えて、どうしてこうなってしまったのか、私にも全然分からないんです。何が悪かったのか、私たちがどうすればよかったか、まだ状況も掴めておらず、申し訳ないのですが、今お話しできることはありません」

か弱き2人の高齢者に向けられた理不尽な殺意。その解明はこれからだ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）