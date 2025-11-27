ËÌÀî·Ê»Ò¡¡·ëº§¡õ2»ù½Ð»º¸å¤â½÷Í¥¶È¤òÂ³¤±¤ë¥ï¥±¡Ö¤À¤Ã¤Æ»ä¡¢°úÂà¤·¤Æ¤¿¤é¤â¤¦¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈ¡¡THEÌë²ñ¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¶È¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍò¡×Ý¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤È2¿Í¥í¥±¤Ø¡£±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¤Ç¡¢¤ª¾îÍÍ¤È¼¹»öÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2¿Í¤¤ê¤Ç¤Î¥í¥±¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ºî¤Î¶¦±é¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬¤¿¤Á¡¢¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¹ç¤Ã¤¿¡£ËÌÀî¤¬¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡£Ç¯¼è¤Ã¤¿¡©ÆâÂ¡¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ý¯°æ¤â¡ÖÆâÂ¡¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤±¤É¡£Èè¤ì¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌäÊÖ¤·¡£ËÌÀî¤¬¡ÖÈè¤ì¤ë¡£Èè¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¡¢Ç¯Áê±þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡16Ç¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥ÈDAIGO¤È·ëº§¤·¡¢2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢½÷Í¥¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ý¯°æ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡2¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤ª²È¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤ÇÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©Æ¯¤¤¿¤¤¤ó¤À¡£²¿¤Ç¡©³éË¾¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£»Å»ö¹¥¤¤À¤·¡×¤ÈÅú¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤À¤Ã¤Æ»ä¡¢°úÂà¤·¤Æ¤¿¤é¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤è¡©¡×¤ÈÝ¯°æ¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤ëÁ°¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤È¤«¡¢Á´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤âÍ¦µ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¤¢¤È¼Ò²ñ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤È¤«¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤³¤Î»Å»ö¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢1Ç¯Ãæ¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»þ¡¹¥É¥é¥Þ¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Ý¯°æ¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï»þ¡¹¥É¥é¥Þ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢¶äºÂ¤Ë¹Ô¤±¤ÐÂç¤¤¤ËÌÀî·Ê»Ò¤¬¤¤¤ë¤·¡¢¥Ð¥¹Ää¤Ë¤ÏËÌÀî·Ê»Ò¤¬¤¤¤ë¡£ËÌÀî·Ê»Ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡¢³¹¤Ë¡×¤È»ØÅ¦¤¬¡£³Æ´ë¶È¤«¤é¤Î°ú¤¤âÂ¿¤¯¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¹¹ð¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¸¤é¤ì¡¢ËÌÀî¤Ï¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£