ディズニーとピクサー製作のアニメーション映画『モンスターズ・インク』がアメリカで公開されたのが2001年。2002年には日本でも公開され、幅広い世代に愛されてきた。そんな人気映画の公開25周年をお祝いして、東京・表参道にある表参道ヒルズに「モンスターズ・インク」OH MY CAFEが、2026年6月28日(日)まで期間限定でオープンした。【写真】入口ではサリーのスタチューがお出迎えしてくれる「モンスターズ・インク」OH MY CAFE