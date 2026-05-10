「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）ＪＲＡは１０日、春の牝馬クラシック第２弾の登録馬を発表した。阪神ＪＦに続き桜花賞も制したスターアニスが不動の主役としてクラシック２冠制覇を目指す。アランカールは桜花賞で５着に終わったものの、末脚の切れ味は世代トップクラス。距離延長、東京コースに変わって逆転を狙う。フローラＳを制したラフターラインズも末脚の破壊力が武器。課題のゲートを克服すれば怖い存在に。同２