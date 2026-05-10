●日経平均株価が6万円の新たなステージへ日経平均株価が4月27日に6万537円36銭をつけ、終値で史上初の6万円の大台を突破した。イラン情勢が依然として不透明な中での最高値更新だけに、相場の腰の強さが改めて浮き彫りになった形だ。【こちらも】円相場急変で商社株は分岐、3社の分かれ目は利益見通しと還元株式市場は、日経平均株価6万円時代という新たなステージに移ったが、そうなると心配されるのが、突発的な悪材料によ