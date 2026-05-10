初夏にぴったりな爽やかドリンクが、DEAN & DELUCAから登場♡2026年5月14日（木）より、野菜と果実を組み合わせた「ベジスムージー」2種と、旬のキウイをたっぷり味わえるフレッシュジュース2種が発売されます。素材本来のおいしさを引き出した、身体にもやさしいシーズナルドリンクは、忙しい毎日にそっと寄り添ってくれるような一杯。見た目も鮮やかで、初夏のカフェタイムを彩ってくれます♪