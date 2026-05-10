１０日、ロンドンで行われた卓球世界選手権団体戦女子決勝で入場する中国代表。（ロンドン＝新華社記者／連漪）【新華社ロンドン5月10日】卓球の世界選手権団体戦は10日、ロンドンで女子決勝が行われ、中国は日本を3-2で下し、2012年大会からの7連覇を達成した。