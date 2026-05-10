今週の東京日曜メインは春の最強古馬女王決定戦「第21回ヴィクトリアマイル」（17日、東京芝1600メートル）が行われる。実力牝馬が集まった好カードだ。主役は昨年の2冠牝馬エンブロイダリーだ。昨年は桜花賞、秋華賞とG12勝。暮れの香港マイルは11着に敗れたが、今年初戦の前走・阪神牝馬Sで鮮やかな逃げ切り勝ちを飾り、底力を誇示した。東京マイルは昨年2月のクイーンCで重賞初制覇を飾った思い出舞台。先行、差しと自在な