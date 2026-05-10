Image: Apple 画面も良い進化が来そうな予感。今秋に登場（予定）のiPhone 18 Proと18 Pro Max。どんな進化が、未来がやってくるのか？ 今からさまざまな噂が飛び交っていますが、画面の仕様に関して、性能アップの噂が聞こえてきました。韓国の電子・半導体業界専門メディアTheElecによると、iPhone 18 Proシリーズには、「LTPO+」のOLEDパネルが採用されるとのこと。常時表示がもっと気軽