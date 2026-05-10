Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 iPhone 17 シリーズなどの最新スマートフォンユーザーで、安定した充電力を手に入れながらデスクと荷物にミニマムスッキリさせたい…という欲張りさんへ。4月28日に発売したAnker（アンカー）のマグネット式イヤレス充電器「Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Fo