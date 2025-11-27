犬の『ベッド』やってはいけない洗い方５選

犬用ベッドは、1～2週間に1回を目安に洗うのが理想的とされています。では、ベッドを洗う際に気をつけるべき点はあるのでしょうか。ここでは、犬の『ベッド』でやってはいけない洗い方を紹介します。

1.抜け毛を取り除かずに洗濯機へ入れる

犬が普段使っているベッドには、多少なりとも抜け毛が付着していることが多いです。その抜け毛をつけたまま洗濯機で洗ってしまうと、排水口に詰まってしまう危険があるので注意してください。

手洗いする際も抜け毛がついたままでは思うようにきれいに洗浄できないので、必ず洗濯前に粘着ローラーなどで抜け毛を取り除きましょう。

2.香りの強い柔軟剤を使う

人間用の柔軟剤には、さまざまな香りがついています。良い香りのものばかりですが、犬にとっては強い人工的な香りがストレス原因になることも……。

したがって、犬のベッドを洗濯する際に柔軟剤を使う場合は、ペット用の柔軟剤か無香料の柔軟剤を使うようにしましょう。

3.規定量以上の洗剤を使う

ベッドが汚れているから、と規定量以上の洗剤を使って洗おうとする人がいますが、実は洗濯において規定量以上の洗剤を使う行為は逆効果になりかねません。すすぐ際に洗剤が残ってしまい、残った洗剤から雑菌が繁殖する恐れがあります。

したがって、汚れが気になる場合でも洗剤は必ず規定量を守って使い、しっかり汚れと一緒にすすぎ落とせるようにしてください。

4.「洗濯機不可」のベッドを洗濯機で洗う

犬のベッドを洗濯する前に、必ずタグなどに記載されている洗濯表示を確認してください。もしも洗濯表示に「洗濯機不可」のマークがある場合は、洗濯機で洗うことは避けましょう。

洗濯機不可のベッドを洗濯機で洗ってしまうと、型崩れして元に戻らなくなったり、表面が破れて中の綿やビーズが溢れ出てしまい、洗濯機が故障してしまう危険があります。

5.洗濯機で脱水する

犬のベッドの多くは、水を吸い込んだ状態で激しい動きを加えると、中の綿などが偏って型崩れの原因になることも……。したがって、手洗いする場合はもちろん、洗濯機でベッドを洗う場合も脱水は手で行うことが推奨されます。

ベッドは一度型崩れすると元に戻すことが難しいため、「寝心地が悪い」と感じて使わなくなってしまう犬もいるでしょう。

犬のベッドを清潔に保つためのお手入れ方法

犬のベッドを清潔に保つためには、1～2週間に一度を目安にベッドを洗濯しましょう。お手入れする際は、以下のポイントを押さえてくださいね。

粘着ローラーなどで抜け毛を取り除く 洗濯表示を確認する（洗濯機の使用可否、水洗いの可否など） ぬるま湯にペット用洗剤を溶かして押し洗いするのが理想的 泡が出なくなるまで濯いで、手でしっかりと脱水する 洗濯機で洗う場合は、ネットに入れて「手洗いコース」「おしゃれ着コース」で洗う 風通しの良い場所で完全に乾くまで天日干しする

基本的には型崩れを防ぐために手洗いが推奨されます。しかし、洗濯表示に「洗濯機可」と記載されている場合は、ネットに入れて、繊細な動きで洗う「手洗いコース」などで洗いましょう。脱水はなるべく手で行ってくださいね。

まとめ

犬のベッドは、洗濯の仕方を間違えると型崩れしてしまい、元に戻らなくなってしまうこともあります。正しい洗濯方法で清潔さを保ち、愛犬の安眠をサポートしましょう。