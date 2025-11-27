ドジャースが「変貌させる可能性のある」注目の“ノンテンダーFA”　28歳外野手は「費用対効果の高い潜在能力を持つ」

ドジャースがノンテンダーFAとなったJJ・ブレデイの獲得に動くか(C)Getty Images

世界一3連覇へ向け、今オフもFA補強に動くと見られるドジャースだが、ノンテンダーFAとなった選手の獲得も検討するかもしれない。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャースは『再生プロジェクト』となる選手を徹底的に探すことが予想される。もちろん、ドジャースは市場のトップ層で大半の買い物をするが、同時に、最近ノンテンダーとなった一握りの選手にも注目し、大小様々な役割を埋めるだろう」と伝えた。

同メディアは「賢く選択すれば、彼らは、レギュラーオプションとして、あるいは興味深い戦力の層として、インパクトのある選手に磨き上げることができる」とし、ドジャースが獲得し、変貌させる可能性のある選手を紹介している。

その中の一人に挙げられたのが、JJ・ブレデイだ。2024年には20本塁打をマークしており、「左打ちの外野手というニーズを満たすには、コディ・ベリンジャーとの再契約や、カイル・タッカー獲得という大きな動きが好ましい選択肢だが、JJ・ブレデイは費用対効果の高い潜在能力を持つ選手となる可能性がある」と、同じく左打ちの外野手である28歳を評価した。

同じく外野手では、レンジャーズからノンテンダーFAとなったアドリス・ガルシアも挙げられる。2016年には巨人でプレーし、レンジャーズでは23年には39本塁打、107打点、OPS.836をマークする活躍を見せると、「23年のポストシーズンでは、打率.323、出塁率.382、長打率.726、8本塁打という成績を残し、リーグ優勝決定シリーズMVPの栄冠をつかんだ。これは間違いなくドジャースの関心を引くだろう」と予測した。

ドジャースはタッカーと長期契約を結ぶ可能性は低いと見られており、「ガルシアを迎え入れ、彼の生産性を最大化する方法を見つけることは、より合理的で慣れたやり方だと感じられる」と指摘した。