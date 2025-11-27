小さいのにいい仕事してくれるのよ〜！早く買えばよかった…と後悔した100均便利グッズ
商品情報
商品名：メガネストッパー ラウンド 4P 12mm／メガネストッパー はめ込みタイプ
価格：各￥110（税込）
サイズ（約）：直径12mm／高さ55×幅6mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4968988899534／4968583252741
メガネユーザーさん必見！セリアで見つけた便利ストッパー
メガネをかけているとズレ落ちてくる…。そんなプチストレスを解消してくれるのがメガネストッパーです。
専門店などでしか買えないイメージがありますが、実はセリアでも購入が可能。今回はメガネグッズ売り場で見つけた『メガネストッパー ラウンド 4P 12mm』と『メガネストッパー はめ込みタイプ』をご紹介します。
まずは『メガネストッパー ラウンド 4P 12mm』から。対応しているツルの太さは4〜10mmで、4ピース入りです。
使い方はシンプルで、ツルに本体を通すだけ。耳に合わせて位置を調整していきましょう。
『メガネストッパー ラウンド 4P 12mm』の最大の特徴は、目立ちにくいという点。実際に使ってみるとツルと頭が密着してフィット感があがり、下を向いてもズレなくなりました。
だからと言って締め付け感はなく、とても快適でしたよ！
目的に合ったタイプを選ぼう！
こちらは『メガネストッパー はめ込みタイプ』。こちらは対応しているツルの太さは約3〜10mmです。
こちらも使い方はシンプルで、ツルに本体をぐっと入れ込むだけ！耳の位置に合わせて調整すれば準備完了です。
こちらも密着度がアップするのですが、先ほどの商品との大きな違いは耳の擦れ解消という点。その分大きく目立ちますが、ズレ防止だけでなく、擦れによる痛みやかゆみを軽減してくれますよ！
またセットするのが少し難しかったのですが、その分一度つけてしまえば簡単に外れません。
今回はセリアで購入した『メガネストッパー ラウンド 4P 12mm』と『メガネストッパー はめ込みタイプ』をご紹介しました。
どちらもフィット感がアップするアイテム。目立ちにくいものが欲しいなら『メガネストッパー ラウンド 4P 12mm』、痛みやかゆみにもアプローチしたいなら『メガネストッパー はめ込みタイプ』がおすすめなので、ぜひ目的に合ったものをチョイスしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。