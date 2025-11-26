「スッパイマン」の「スーパーマリオ」限定パッケージが11月29日に登場
【スッパイマン スーパーマリオ たねなし】 11月29日 発売予定 価格：200円（税抜）
上間菓子店は、新商品「スッパイマン スーパーマリオ たねなし 20g」を数量限定で11月29日に発売する。価格は200円（税抜）。
本商品サンエー浦添西海岸パルコシティにて開催の「Nintendo POP-UP STORE in OKINAWA」、任天堂直営オフィシャルストア「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA」、ローソン沖縄、サンエー、上間商店（本社・豊崎工場直営店）、スッパイマンショップ（国際通り店・美浜店）にて発売を予定している。
「スッパイマン」の明るいイエローカラーのパッケージに、「マリオ」と「ルイージ」が登場。カラフルでにぎやかなデザインの数量限定パッケージとなっている。
(C) Nintendo