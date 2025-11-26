【スッパイマン スーパーマリオ たねなし】 11月29日 発売予定 価格：200円（税抜）

　上間菓子店は、新商品「スッパイマン スーパーマリオ たねなし 20g」を数量限定で11月29日に発売する。価格は200円（税抜）。

　本商品サンエー浦添西海岸パルコシティにて開催の「Nintendo POP-UP STORE in OKINAWA」、任天堂直営オフィシャルストア「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA」、ローソン沖縄、サンエー、上間商店（本社・豊崎工場直営店）、スッパイマンショップ（国際通り店・美浜店）にて発売を予定している。

　「スッパイマン」の明るいイエローカラーのパッケージに、「マリオ」と「ルイージ」が登場。カラフルでにぎやかなデザインの数量限定パッケージとなっている。

(C) Nintendo