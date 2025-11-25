高2で妊娠し、現在は孫もいる44歳の”おばあちゃん”が、「アイドル」としてデビューしたワケ
広島県のご当地アイドルグループ・悪女時代。「死ぬまで乙女でいいじゃない」のキャッチコピーが示す通り、メンバーの平均年齢は49歳だ。最年少メンバーであるフジコちゃんさん（@fujiko3917）は、高2で妊娠し、現在は孫もいる44歳の“おばあちゃん”。その半生に迫った。
◆決してやんちゃな人物ではない
高2で妊娠、そのまま出産を迎えたと聞けば、勝手に“やんちゃな過去”を想像するが、少女時代のフジコちゃんは反抗期もないような至って従順な子どもだった。
「我が家は教育熱心で、いろいろな習い事をさせてもらいました。エレクトーン、習字、そろばん……今は泳ぎが苦手なのですが、実は水泳もやっていたり。とにかく両親の『何でもやらせてあげたい』という思いを感じていましたね。それに対して特に反抗することもなく、こなしていたほうだと思います」
フジコちゃんさんはきょうだいのなかでは“お姉ちゃん”。その重圧も少なからずあった。
「母からは、頻回に『お姉ちゃんなんだからしっかりしなさい』という声がけをされていたと思います。私自身も、長女としてしっかりしなければという思いがありました」
◆今でも覚えている「とある一日」
どこの家庭にも一般的にある“門限”さえ、フジコちゃんさんの家にはなかった。
「門限がないのは、学校から直帰するのが当たり前だからです。寄り道をすることは許されていなかったので」
だが高校1年生のある日、突然魔が差した。友人に誘われ、ファーストフード店に行ってしまったのだ。当然、帰宅時刻が遅れることで寄り道が両親、殊に厳しかった母親の知るところとなる。
「自分でやったこととは言え、恐ろしくなってしまって。自宅近くの公衆電話から、家に電話をして謝罪をしようと思ったんです。すると、電話口から母が『うちに娘はいません』と言い放ちました。その声で、いかに母が怒っているかを知って、一層怖くなったんです」
◆高2のときに訪れた運命の出会い
そのまま、フジコちゃんさんは人生初の家出を敢行する。
「期間は2ヶ月くらいでしょうか。学校には行かず、寄り道を一緒にした友人の自宅に泊めてもらったり、広島駅近くの噴水付近で寝泊まりしたり、いろいろしました」
厳格な家庭にとって、寄り道は不良の入口。だがそれ以上に、家出などご法度だ。結局、この一件を契機として、フジコちゃんさんは地元・広島県を離れて祖父母のいる岡山県の高校に編入させられることになる。そこで運命の出会いがあった。
「高2になりたてのころ、自動販売機でジュースを買おうとしたら、ひとりの男性に話しかけられました。ちょっとヤンチャしている感じの人です。友人期間を経て半年くらい交際したあと、妊娠をしました」
◆一時的に勘当されるが、離婚したと伝えたら…
結婚して、どうしても産みたい――その思いを伝えるが、両親はあまりの急展開に驚いた様子だったという。
「2人で私の両親のもとへ挨拶に行き、話をしました。『これからの人生を考えたら、今産むのは違うのではないか』と心配する両親を説得しきれず、私は勘当される形で、旦那の実家に入ることになりました」
その後、離婚。19歳で子どもを抱えて舞い戻った娘を、両親は迎え入れてくれた。
「両親はあまり多くを言わず、『戻ってこい』とだけ言ってくれました。頼るあてのなかった当時、非常にありがたかったですね」
◆なぜ熟女アイドルとしてデビューしたのか
前述の通り、現在はご当地アイドルとして活動するフジコちゃんさん。加入のきっかけは、当時産まれたばかりだった娘と息子が習っているダンスだった。
「私もダンスをやりたいと思っていて、同じステージで悪女時代の一期生とご一緒したことが縁で、総取締役とも顔見知りになって。テストを受けて加入させてもらいました」
