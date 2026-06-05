北海道・旭川市の女子高校生殺害事件の裁判で2026年6月4日放送の「旬感LIVE とれたてっ！」（関西テレビ）が弁護側の被告人質問の様子を伝えた。番組は、被告人の内田梨瑚被告が2024年4月に女子高校生を監禁したうえ、旭川市の神居大橋で転落させ殺害したなどの罪に問われていると説明。この日の最後の被告人質問で「女子高校生の人生を奪ってしまい申し訳ございません」などと涙を流して遺族に初めて謝罪したと速報で伝えた。「被