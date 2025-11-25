人気スナック菓子「とんがりコーン」を製造するハウス食品はこのほど、「とんがりコーン ロイヤルミルクティー味」を12月1日から数量・期間限定で全国発売すると発表した。食の専門家を目指す女子栄養大学の学生のアイデアを実際に商品化。牛乳をかけて食べる、いわば“とんがりコーンフレーク”という新しい楽しみ方もできる点が評価された。



【写真】牛乳をかけて食べる“新とんがりコーン” 斬新すぎるビジュアル！

同大学の食文化栄養学科の学生を対象とした授業の一環で「とんがりコーン」の新しいフレーバー案を募集。「いちごミルク味」「焼きいもブリュレ味」などが挙がった中、「ロイヤルミルクティー味のとんがりコーンに牛乳をかけてコーンフレークのようにして食べる」という、これまでにない提案が採用された。同社によれば、主におやつとして食べられる「とんがりコーン」の食シーンを朝食へ広げる斬新な発想が、商品化にいたったポイントだという。



製品中の「紅茶エキスパウダー」にはアッサム茶とダージリン茶の2種類を配合。また、ミルクのコクとほのかな甘みも加え、そのままでも華やかな香り広がるロイヤルミルクティーの美味しさを楽しめる。



考案した学生は「アイデアはコーンフレークをヒントに生まれました。『飲み物（ミルクティー）を食べる』というイメージのギャップを埋めることが難しかったですが、『とんがりコーン』の香ばしさとミルクティーのやさしい甘さの相性がぴったりだと思います！」とアピールした。



（よろず～ニュース編集部）