¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬µð¿ÍÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥àÂ¦¤â°ÖÎ±¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÇº¤ó¤ÀÃæ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ò·èÃÇ¡£º£µ¨³°Ìî¼ê¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µð¿Í¤ÏºòÇ¯¤Î¹ÃÈå¤ËÂ³¤¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£Æ£Á¤Ë¤è¤ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¹ä¤¬Íèµ¨£±£µÇ¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ë¿Ê¤à¡£º£·î£²£±Æü¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎµåÃÄÇ¼²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¸å¤Ë¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤ÆÁá¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢Íèµ¨¤Ïµð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£ÉñÂæ¤ò¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë°Ü¤·¡¢Àï¤¤¤ËÄ©¤à¡£
¡¡º£·î£±£±Æü¤Ë¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¹Ô»È¤òÈ¯É½¡£Àë¸À¸å¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¥°¥ë¡¼¥×¼çºÅ¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÁ°Æü£²£³Æü¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¿¡£¹âÂ´£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¤ÏÀë¸À»ÄÎ±¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤Æ¿·¤¿¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤â¤è¤¦¤À¡£º£µ¨¤Î¿äÄêÇ¯Êð¤Ï£±²¯£±£°£°£°Ëü±ß¤Ç¡¢Êä½þ¤¬È¯À¸¤¹¤ë£Â¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥í£±£´Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»£·£·£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤«¤é³«Ëë£´ÈÖ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿£²£²Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨£³³ä£´Ê¬£·ÎÒ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡££²£²¡¢£²£´Ç¯¤Ë¤Ï£²£°ÅðÎÝ°Ê¾å¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷ÎÏ¤â»ý¤Ä¡£º£µ¨¤Ï£¶£¶»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£¸Ê¬£¸ÎÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áö¹¶¼é¤ÇÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤À¤Ã¤ÆË¾¤á¤ë¡£
¡¡¿µ½Å¤ËÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤¿µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ï¯Êó¤À¡£º£µ¨¤Ï³°Ìî¿Ø¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤º¡£¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬£±£²£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î´Ý¤â¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢Ãæ»³¤äº´¡¹ÌÚ¤ÎÊ³Æ®¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢³°Ìî¼êÁ´ÂÎ¤Îº£µ¨¤Î¼ººö¤ÏºòÇ¯¡Ê£¶¡Ë¤ÎÌó£³ÇÜ¤Î£±£¹¤À¤Ã¤¿¡£ÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈÝ¤á¤º¡¢µ®½Å¤Ê±¦¤Î³°Ìî¼ê¤Ï³°Ìî¿Ø¤ËÂç¤¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾ËÜ¹ä¤Ï£²£³Ç¯¤«¤éº£µ¨¤Þ¤ÇÁª¼ê²ñÄ¹¤âÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅýÎ¨ÎÏ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤ÏºòÇ¯¤Î¹ÃÈå¤ËÂ³¤¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£Æ£ÁÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°£Ö¤È£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¤ÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡¢¡¾¾ËÜ¡¡¹ä¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤´¤¦¡Ë£±£¹£¹£³Ç¯£¸·î£±£±Æü¡¢ºë¶Ì¡¦Àî¸ý»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£²ºÐ¡£Äëµþ¹â¤«¤é£²£°£±£±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡££²£²Ç¯¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤ÇµåÃÄ½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¼õ¾Þ¡£ÄÌ»»£·£·£³»î¹ç¡¢£¶£°£¸°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£µÎÒ¡¢£±£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£µ£·ÂÇÅÀ¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¸£´¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£