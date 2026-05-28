25日、球界だけでなく日本列島にショッキングなニュースが駆け巡った。巨人・阿部慎之助監督が家族間の騒動を巡り現行犯逮捕。翌26日に球団に自ら辞任を申し入れ、一夜にして“巨人軍監督”の肩書が消えてなくなった。事件の詳細は明らかになっていない点も多く、ここで言及すべきではないが、辞任したその日のうちに阿部前監督の復帰を求めるオンライン署名活動が発足。オンライン署名の数は28日午後の時点で10万筆を超えてい