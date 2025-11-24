Á´¹ñÅª¤ËÍÌ¾¤ÊËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¾Êª±ØÊÛ¡Ö¤¤¤«¤á¤·¡×¤ÏÈ¡´ÛËÜÀþ¡¦¿¹±Ø¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È10ÇÜ¤ª¤¤¤·¤¤
¡Ö¼ÆÅÄ¾¦Å¹¡×¤ÎÅ¹Æâ¡£¼ñ¤¢¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬¡¢Î¹¾ð¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤ë
¡ü³¤¤Î¹á¤ê¤È±ØÊÛ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¡£ËÌ³¤Æ»¿¹Ä®¤ÇÌ£¤ï¤¦¡Ö¸µÁÄ¿¹Ì¾Êª¤¤¤«¤á¤·¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î¥Ç¥Ñー¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¸µÁÄ¿¹Ì¾Êª¤¤¤«¤á¤·¡×¡£¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëJRÈ¡´ÛËÜÀþ¡¦¿¹±Ø¡ÊËÌ³¤Æ»¿¹Ä®¡Ë¤ÇÇã¤Ã¤Æ¡¢½ÐÍè¤¿¤Æ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡Î¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤¦Ì£¤Ë¤Ï¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤¤òË¾¤à±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÅ¹¹½¤¨¤Î¡Ø¼ÆÅÄ¾¦Å¹¡Ù¤ÇËËÄ¥¤ë¤¤¤«¤á¤·¤Ï¡¢85Ç¯¤ÎÊª¸ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡ÈÂÎ¸³¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë°ïÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤á¤·¤Ï¡Ø¼ÆÅÄ¾¦Å¹¡Ù¤ÇÄÌÇ¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¼ÆÅÄ¾¦Å¹¡×¤Î³°´Ñ¡£¥¤ー¥È¥¤¥ó¤Ï¤Ê¤·¡£Çã¤¤¤¿¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤òÁ°¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡È¡´Û±Ø¤«¤éÆÃµÞ¤ÇÌó50Ê¬¡¢»¥ËÚ±Ø¤«¤é¤ÏÌó3»þ´Ö¡£
¡¡Æâ±ºÏÑ¤òË¾¤àJRÈ¡´ÛËÜÀþ¡¦¿¹±Ø¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤È¡¢¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î¡Ø¼ÆÅÄ¾¦Å¹¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¸µÁÄ¿¹Ì¾Êª¤¤¤«¤á¤·¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¤ªÅ¹¤ÇÄÌÇ¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸µÁÄ¿¹Ì¾Êª¤¤¤«¤á¤·¡×¤ÎÊñ¤ß¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥¤¥«¤È¾ßÌý¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉº¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÈ©¤ÎÍ¥¤·¤¤²¹¤â¤ê¤¬¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¡£
¡¡°ì¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥¤¥«¤ÎÃÆÎÏ¤ÈÊÆ¤Î½À¤é¤«¤µ¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸µÁÄ¿¹Ì¾Êª¤¤¤«¤á¤·¡×(990±ß)¡£2É¤¤Î¥¤¥«¤¬ÄÃºÂ¡£¹á¤ê¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏÅª
¡¡¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¸å¤â¡¢¾ßÌý¤È¥¤¥«¤Î¹á¤ê¤¬Ë¤«¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î³¤¤ÎÉ÷·Ê¤È¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
85Ç¯Â³¤¯ÅÁÅý¤ÎÌ£¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿
¾ßÌý¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¤ªÊÆ¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¾¯¤·¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¸µÁÄ¿¹Ì¾Êª¤¤¤«¤á¤·¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø¼ÆÅÄ¾¦Å¹¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢À½Â¤¸µ¤ÏÆ±¤¸¿¹Ä®Æâ¤Î¡Ø°¤Éô¾¦Å¹¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¤¤¤«¤á¤·¡¢Àï»þÃæ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Îò»Ë¤¢¤ë°ìÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö°¤Éô¾¦Å¹¡×¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸Æâ¤Ë¤¢¤ë¡È¤¤¤«¤á¤·Êª¸ì¡É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1941Ç¯¤Ë½éÂå¼ÒÄ¹¤Î±üÍÍ¤¬¡¢Åö»þ¡¢Ëµù¤À¤Ã¤¿¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤ò»È¤Ã¤Æ¸µÁÄ¿¹Ì¾Êª¡Ö¤¤¤«¤á¤·¡×¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¡¢¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òµÍ¤á¤ë¤Ê¤É»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¸å¡¢ÊÆ¤òµÍ¤á¤Æº£¤Î¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ø¼ÆÅÄ¾¦Å¹¡Ù¤ÇÇã¤¦¤Ù¤ÍýÍ³
¿¹±Ø¤«¤é¤Ï¡¢Æâ±ºÏÑ¤Î³¤¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë
¡Ö¸µÁÄ¿¹Ì¾Êª¤¤¤«¤á¤·¡×¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¤ä¥Ç¥Ñー¥È¤ÎºÅ»ö¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿¿¶õ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤éÄÌÈÎ¤Ç¤âÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢¡Ø¼ÆÅÄ¾¦Å¹¡Ù¤ÇÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ø¼ÆÅÄ¾¦Å¹¡Ù¤Î¥ì¥È¥í¤Ê³°´Ñ¤ÈÅ¹Æâ¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢³¤¤òË¾¤à¿¹±Ø¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Í£°ìÌµÆó¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¾èµÒ¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë»¥ËÚ±Ø¤äÈ¡´Û±Ø¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¿¹±Ø¼þÊÕ¤Ç¡¢³¤ÊÕ¤ÎÉ÷¤È¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤¤¤«¤á¤·¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë³ÊÊÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï»¥ËÚ±ä¿»ö¶È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¹±Ø¤Ë¤Ï¿·´´Àþ¤Î±Ø¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Í½Äê¡£¤½¤â¤½¤â¿·´´Àþ±ä¿¸å¤ÎÅ´Æ»(ºßÍèÀþ)Â¸Â³¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡ÈJRÈ¡´ÛËÜÀþ¡¦¿¹±Ø¤Ç¤¤¤«¤á¤·¤òÇã¤¦¡É¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ï¡¢º£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÎ¹¤Îµ²±¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼ÆÅÄ¾¦Å¹
½»¡§ËÌ³¤Æ»³ýÉô·´¿¹Ä®»úËÜÄ®32
TEL¡§01374-2-2797
±Ä¡§Ä«9»þ¤«¤éÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Þ¤Ç
°¤Éô¾¦Å¹¡ÊÀ½Â¤¸µ¡Ë
½»¡§ËÌ³¤Æ»³ýÉô·´¿¹Ä®¸æ¹¬Ä®112
TEL¡§01374-2-2256
±Ä¡§9:00～18:00
µÙ¡§ÆüÍË
https://ikameshi.co.jp/
