¡ÖÂæÏÑ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡×Âç·¿¹¹ð¤¬½ÂÃ«¡¢¿·½É¤ËÅÐ¾ì¡¡¸ø¼°¥¥ã¥é¡ÖÊ¡·§¤¯¤ó¡×¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë
ÂæÏÑ»º¶È³¦¤Î¡Ö¥ª¥¹¥«¡¼¾Þ¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÂæÏÑ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡×¤ÎÂç·¿¸òÄÌ¹¹ð¤Î·Ç½Ð¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¡¢2025Ç¯11·î24Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¹¹ð¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î2±Ø4¤«½ê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
1993Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ÂæÏÑÀ½ÉÊ¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¾Þ
¸òÄÌ¹¹ð¤Ï¡¢ÅìµÞÅì²£Àþ¡¦½ÂÃ«±Ø¤È¾®ÅÄµÞÀþ¡¦¿·½É±Ø¤¬12·î7Æü¤Þ¤Ç¡¢JR½ÂÃ«±ØÆî²þ»¥³°¤ÈJR¿·½É±ØÅì²þ»¥³°¤Ë¤Ï11·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·Ç½Ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£ÂæÏÑ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖÊ¡·§¤¯¤ó¡×¤¬¡¢ÂæÏÑÀ½ÉÊ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¹ðÆâ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡ÖÂæÏÑ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¾Þ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÊ¡·§¤¯¤ó¡×¤Î¿À·Ð¿ê¼å¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥«¡¼¥É¤ò½¸¤á¡¢SNS¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖTG ÂÑÇ®¥¬¥é¥¹¥³¥Ã¥× 450ml¡×¤Û¤«¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï¡¢11·î24Æü¡Á12·î7Æü¡£
¡ÖÂæÏÑ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¾Þ¡×¤Ï1993Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡¢ÂæÏÑ¤Î·ÐºÑÉô¡ÊÆüËÜ¤Î·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡Ë¤¬Ç§¤á¤¿ÂæÏÑÀ½ÉÊ¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¾Þ¤À¡£¡Ö¸¦µæ³«È¯¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡ÖÉÊ¼Á¡×¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î4¤Ä¤Î¼çÍ×¹àÌÜ¤Ç¡¢¸·Àµ¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£