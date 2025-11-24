Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬AI´ØÏ¢³ô¤òÊ¬ÀÏ¡ª¡ØNISA¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÇÇã¤¦¤Ê¤é¤³¤Î5ÌÃÊÁ¡ª¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¤â¤È¤ÇÆüËÜ¤ÎAI´ØÏ¢¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª¡Ù
Ä»³¤»á¤Ï¡¢GPUÀ½Â¤¤Î³Æ¹©Äø¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥·¥ê¥³¥ó¥¦¥§¥Ïー¶¡µë¤ÇÀ¤³¦¼ó°Ì¤Î¿®±Û²½³Ø¹©¶È¡¢ÀèÃ¼À½Â¤ÁõÃÖ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¢¸¦Ëáµ»½Ñ¤Î¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯¡¢¸¡ººÁõÃÖ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤À¡£²áµî1Ç¯´Ö¤ÇÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤È¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯¤¬¥×¥é¥¹40%¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¥×¥é¥¹100%¤Î¾å¾º¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥é¥Ô¥À¥¹¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ë¹©¾ì¤Ç¤Ï2nmÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ½Â¤¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä»³¤»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬ºÇÀèÃ¼GPUÀ½Â¤¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
ºÇÂç¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー·úÀß·×²è¤À¡£Ä»³¤»á¤Ï¡Ö¹ñÆâ¤Ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤ÎAI³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬»º¶ÈÆÃ²½·¿AI¤ò¹ñÆâ¤Ç³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¦¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Ä»³¤»á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈÆÍÑAI¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï°åÎÅ¡¦¼«Æ°±¿Å¾¡¦¹©¾ì´ÉÍý¤Ê¤É»º¶ÈÆÃ²½·¿AI¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÇºà¤«¤éÀ½Â¤¡¢¸¡ºº¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÀÜÂ³¤Þ¤Ç¹ñÆâ´°·ë¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ê¡¢µ»½ÑÎ®½Ð¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤È»º¶ÈÀ¯ºö¾å¤Î¼«Î©À³ÎÊÝ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£AI¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ÎÅê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
