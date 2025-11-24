¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¡ØNISA¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÇÇã¤¦¤Ê¤é¤³¤Î5ÌÃÊÁ¡ª¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¤â¤È¤ÇÆüËÜ¤ÎAI´ØÏ¢¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬ÆüËÜ³ô¤Î¾­ÍèÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬²áµî5Ç¯´Ö¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¾å¾º¤¹¤ëÃæ¡¢Ä»³¤»á¤ÏAI¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ò¼´¤ËÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£

Ä»³¤»á¤Ï¡¢GPUÀ½Â¤¤Î³Æ¹©Äø¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥·¥ê¥³¥ó¥¦¥§¥Ïー¶¡µë¤ÇÀ¤³¦¼ó°Ì¤Î¿®±Û²½³Ø¹©¶È¡¢ÀèÃ¼À½Â¤ÁõÃÖ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¢¸¦Ëáµ»½Ñ¤Î¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯¡¢¸¡ººÁõÃÖ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤À¡£²áµî1Ç¯´Ö¤ÇÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤È¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯¤¬¥×¥é¥¹40%¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¥×¥é¥¹100%¤Î¾å¾º¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥é¥Ô¥À¥¹¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ë¹©¾ì¤Ç¤Ï2nmÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ½Â¤¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä»³¤»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬ºÇÀèÃ¼GPUÀ½Â¤¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤­¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£

ºÇÂç¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー·úÀß·×²è¤À¡£Ä»³¤»á¤Ï¡Ö¹ñÆâ¤Ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤ÎAI³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬»º¶ÈÆÃ²½·¿AI¤ò¹ñÆâ¤Ç³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤¬À°¤¦¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Ä»³¤»á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈÆÍÑAI¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï°åÎÅ¡¦¼«Æ°±¿Å¾¡¦¹©¾ì´ÉÍý¤Ê¤É»º¶ÈÆÃ²½·¿AI¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

ÁÇºà¤«¤éÀ½Â¤¡¢¸¡ºº¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÀÜÂ³¤Þ¤Ç¹ñÆâ´°·ë¤Ç¤­¤ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ê¡¢µ»½ÑÎ®½Ð¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤È»º¶ÈÀ¯ºö¾å¤Î¼«Î©À­³ÎÊÝ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£AI¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ÎÅê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:24

AI¤¬À¤³¦¤Î³ô²Á¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê
01:24

GPUÀ½Â¤¤Î³Æ¹©Äø¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤Î´ØÍ¿
05:06

¥é¥Ô¥À¥¹·×²è¤È2nmÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤
07:18

¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÌ³¤Æ»¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼·×²è

Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬Í×ÅÀ¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¡ª¾©³Ø¶â³èÍÑ¤Ç»ñ»º·ÁÀ®¤â¡Ø»ëÄ°¼ÔÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Çº¤ß¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡ªNISA¸ýºÂ¤ÇÁêÂ³¤¹¤ëºÝ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù

 Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬ÀÚ¤ê¹þ¤à¡ª»ñ»º5ÇÜ¤òÁÀ¤¦¥³¥¢¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÀïÎ¬¤È¤¤¤¦¹¶¤á¤Î½èÊýäµ¡Ø10Ç¯¤Ç»ñ»º5ÇÜ¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡ª2¤Ä°Ê¾å¤ÎÅê»ñÀè¤ò»È¤Ã¤ÆÏ·¸å»ñ¶â¤òºî¤ë¹¶¤á¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù

 Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬Ê£´ã¤ÇÆÉ¤à¡ª¡Öº£¤ä¤é¤Ê¤¤ÅÛ¤ËÌÀÆü¤ÏÍè¤Ê¤¤¡×Â®¤µÍ¥Àè¡¢¤½¤·¤Æ¾¯¤·ÇØ¿­¤Ó¤»¤è¡Ø¿·NISA·ë¶É¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÇº¤àÊý¤Ø¡ª¶â³ÛÊÌ¿·NISA¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÈÇ¯ÆâÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù

