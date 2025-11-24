各球団が来季に向けて戦力の強化を急いでいる。今オフ、戦力外通告を受けた選手たちの中から、他球団との契約を勝ち取り、新天地で活躍が期待される“リストラの星”になりうる選手はいるのだろうか。今回の記事では、3人の選手に焦点を当ててみたい。【西尾典文／野球ライター】

活躍する余地は十分

一人目は、11月14日に巨人が支配下での獲得を発表した北浦竜次（前・日本ハム）だ。

白鴎大足利時代から甲子園出場はなかったものの、大型左腕としてスカウト陣の間で評判となっており、2017年のドラフト5位で日本ハムに入団。2年目には早くも一軍初勝利をマークした。しかし、その後はケガの影響などで一軍定着を果たせず、2024年オフには一度自由契約となり育成選手として再契約。支配下に復帰することなく、今年10月31日に2年連続となる自由契約となっていた。

巨人での活躍が期待される北浦竜次選手（北浦選手の公式インスタグラムより）

今年は、二軍で21試合に登板して1勝0敗、防御率2.89と安定した投球を見せていた北浦。大型左腕でありながら、制球力は決して悪くなく、28回を投げて27奪三振をマークしており、三振を奪う能力を備えている。

ある球団の編成担当者も、北浦に注目していたという。

「昨年は、かなり調子を落としていて二軍でもよく打ち込まれていましたけど、今年は一年を通して安定したピッチングを見せていました。投手陣が苦しい球団であれば、支配下に昇格させていたレベルだと思います。ただ、日本ハムは昨年のドラフトで多くの投手を指名したうえ、外国人投手が多く、支配下選手の枠が空いていなかったのでしょう。左投手で150キロを超えるスピードがあって、制球力も高い。これは貴重ですよ。巨人は獲得に向けた動きが早かったですね。昨年の現役ドラフトで日本ハムから獲得した田中瑛斗が活躍したこともあり、北浦にも早くから目をつけていたのかもしれません」

先日の入団発表に関する報道によると、来季の推定年俸は450万円増の1300万円。戦力外通告を受けた育成選手をこれだけの好条件で支配下選手として獲得するケースは異例だ。巨人の大きな期待が読み取れる。チーム事情を見ても、長年左のリリーフとして活躍してきた高梨雄平が成績を落としているほか、同じリリーフ左腕の中川皓太も来年で32歳になるベテランの域に達している。北浦が活躍する余地は十分にありそうだ。

救世主となる可能性も

二人目も北浦と同じ左腕で、11月14日にロッテが獲得を発表した宮崎颯（前・ソフトバンク）だ。東京農業大時代は、東都大学野球の2部リーグでプレーしており、リーグ戦では4年間で通算2勝と際立った実績を残せなかった。だが、145キロを超えるスピードをマークするなど、将来性を評価されて2022年のドラフトで、ソフトバンクに育成8位で指名された。

プロ入り直後にトミー・ジョン手術を受けて1年目は実戦登板がなかった。3年目の今年は、二軍で結果を残して7月25日に支配下に昇格。一軍では8月3日の楽天戦と同5日のロッテ戦でリリーフ登板し、いずれも無失点に抑えた。だが、その後は二軍暮らしが続く。今オフ、球団側から自由契約を通知され、育成選手として再契約のオファーを受けたものの、宮崎はこれを断り、ロッテが支配下選手として獲得することになった。

宮崎の「流出」は、ソフトバンクにとって痛手だったようだ。同球団の関係者は以下のように話している。

「トミー・ジョン手術を受けている間もしっかりトレーニングを積んでおり、昨年から今年にかけて、かなり状態が良くなっていました。課題は、制球が粗い点と球種が少ない点ですが、ボールの力は、全球団の二軍にいる左投手の中でも有数だと思います。ですけど、球団としてはどうしても支配下の枠をある程度空けておく必要がありました。オフにはもう一度育成契約を打診したのですが、他球団から支配下でオファーがあれば、そちらを選ぶのは仕方がないですね。成長が期待できる選手だったので、ソフトバンクとしては残念ですね……」

ソフトバンクは昨年オフにも三浦瑞樹（現・中日）と仲田慶介（現・西武）に育成再契約を打診したところ、そろって他球団との契約を選び、一軍の戦力になっている。一方、ロッテは今年のチーム防御率がリーグ最下位に沈むなどリリーフ陣の整備に苦しんでおり、宮崎が救世主となる可能性もある。

“逆襲”に期待

3人目は野手で、11月15日に阪神が獲得を発表した元山飛優（前・西武）である。

佐久長聖時代から評判の高い遊撃手で、東北福祉大時代には仙台六大学野球で3度のベストナインをはじめ数々のタイトルを獲得した。2020年のドラフトでヤクルトから4位で指名された元山は、1年目にいきなり97試合に出場して、53安打、3本塁打、打率.255と結果を残す。翌年以降はケガに苦しみ、1年先輩である長岡秀樹の台頭で出場機会を減らした。2023年オフに宮川哲とのトレードで西武へ移籍したものの、2年連続で打率1割台と結果を残せず、今オフに戦力外通告を受けた。

ここ数年は不本意な結果が続くものの、守備力の高さに定評があり、内野であればどこでも守れる。打撃面も二軍では少ない出場機会ながら3割を超える打率をマークし、力のあるところを見せた。

阪神にとっても、内野のユーティリティープレーヤーは貴重な戦力になる。ショートのレギュラーだった木浪聖也が、今年大きく成績を落としており、代わって起用された小幡竜平もまだ安定感に欠けているからだ。元山が活躍できる余地は大いにある。

北浦、宮崎、元山……新天地へと移った選手たちの“逆襲”に期待だ。

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

デイリー新潮編集部