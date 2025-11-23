¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡¿ÇÏ¾ì¾ðÊó¡ÛC¥³ー¥¹ÂØ¤ï¤ê¤Ç·¹¸þ¥¬¥é¥ê¡¡¥¤¥óÁ°¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ÇÍÎÏÇÏ¤Ë·Ù¾â
Âè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊGI¡¢¼Ç1600m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÇÏ¾ì¾ðÊó¤¬23Æü¡¢JRA¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£µþÅÔ¤Ï¼Ç¡¦¥Àー¥È¤È¤â¤Ë¡ÖÎÉ¡×¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£
¼Ç¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¤Ï¡Ö10.5¡¿¤ä¤ä¹Å¤á¡×¡¢¼Ç¤Î´Þ¿åÎ¨¤Ï¥´ー¥ëÁ°6.1¡ó¡¢4¥³ー¥Êー8.4¡ó¤È·×Â¬¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥¤¥óÁ°ÍÍø¤ÎÇÏ¾ì¤ØÍÍÊÑ¤ï¤ê
º£½µ¤«¤éµþÅÔ¼Ç¤ÏB¢ªC¥³ー¥¹ÂØ¤ï¤ê¡£ÅÚÍË¤ÏÁ°»Ä¤ê¤¬Ï¢È¯¤·¡¢Æ¨¤²¤¬1¾¡2Ãå1²ó3Ãå1²ó¡¢Àè¹Ô¤Ï4¾¡2Ãå2²ó3Ãå2²ó¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ïº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿Á°½µ¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë·¹¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Ä¾Àþ¤âÂç³°¤º¤é¤ê¤ÎÃ¡¤¹ç¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¤¥ó¤«¤é¿¤Ó¤ëÇÏ¤â¤¤¤¿¡£
ÅÚÍË¼Ç6°È¤Î¤¦¤Á3°È¹Ô¤ï¤ì¤¿³°²ó¤ê¥³ー¥¹¤âÁ°¤¬»Ä¤ê¡¢¼Ç1400m¤Î½©ÌÀµÆ¾Þ¤Ï4³Ñ1～3ÈÖ¼ê¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¡£1～6Ãå¤Þ¤ÇÇÏÈÖ¤É¤ª¤ê¤Î·èÃå¤È¤¤¤¦¥ª¥Þ¥±ÉÕ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë½©ÌÀµÆ¾Þ¤Î¾¡¤Á»þ·×1Ê¬20ÉÃ6¤ÏºòÇ¯¤è¤ê2ÉÃ4Â®¤¯¡¢µþÅÔ¼Ç1400m¤Î»Ü¹Ô¤Ç¤ÏºÇÂ®¡£¥Ç¥¤¥êーÇÕ2ºÐS¤ÇµþÅÔ¼Ç1600m1Ê¬33ÉÃ1¤Î2ºÐ¥³ー¥¹¥ì¥³ー¥É¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Àè½µ¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¹âÂ®ÇÏ¾ì¤À¡£
ºòÇ¯¤ÏB¥³ー¥¹ºÇ½ª½µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¾Àþ¤ÏÇÏ¾ì¤ÎÂç³°¤Ç¤ÎÃ¡¤¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢C¥³ー¥¹½é½µ¤Îº£Ç¯¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÍÍÁê¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Ï7ÏÈ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡¢8ÏÈ¤Ë¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÈÍÎÏÇÏ2Æ¬¤¬³°ÏÈ¡£¤¿¤À¡¢ÅÚÍË¤Ï8ÏÈ¤¬1¾¡2Ãå2²ó3Ãå1²ó¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Ç¤¢¤ê¡¢Áá¤á¤Î¶¥ÇÏ¤Ê¤é¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥¢¥¹¤òÁê»¦¤Ç¤¤ë¡£8ÏÈ¤è¤êÃíÌÜ¤Ï2¾¡2Ãå1²ó3Ãå1²ó¤Î3ÏÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¹¥ÏÈ¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§ー¥Î¤È¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¼ï²´ÇÏ¤Ï¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È·Ï¼ï²´ÇÏ¤ÎÂæÆ¬¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¥¥º¥Ê»º¶ð¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥ó¥º¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Ö¥ê¥é¥ó¥Æ»º¶ð¤Î¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥íー¥º¡¢¥·¥ë¥Ðー¥¹¥Æー¥È»º¶ð¤Î¥é¥ô¥¡¥ó¥À¡¢¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£ー¥ë»º¶ð¤Î¥ìー¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ï·ê¤Ë°ì¹Í¡£
2025Ç¯¡Ê¥Þ¥¤¥ëCSÅöÆü¡Ë
¨±¥´ー¥ëÁ°¡á¼Ç6.1¡ó¡Ã¥À1.7¡ó
¨±4¥³ー¥Êー¡á¼Ç8.4¡ó¡Ã¥À1.6¡ó
¼Ç¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¡á10.5¡Î¤ä¤ä¹Å¤á¡Ï
2024Ç¯¡Ê¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ë
´Þ¿åÎ¨
¨±¥´ー¥ëÁ°¡á¼Ç10.4¡ó¡Ã¥À2.9¡ó
¨±4¥³ー¥Êー¡á¼Ç8.1¡ó¡Ã¥À4.2¡ó
¼Ç¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¡á10.5¡Î¤ä¤ä¹Å¤á¡Ï
2023Ç¯¡Ê¥Ê¥ß¥åー¥ë¡Ë
´Þ¿åÎ¨
¨±¥´ー¥ëÁ°¡á¼Ç10.4¡ó¡Ã¥À7.3¡ó
¨±4¥³ー¥Êー¡á¼Ç9.5¡ó¡Ã¥À9.6¡ó
¼Ç¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¡á9.7¡ÎÉ¸½à¡Ï