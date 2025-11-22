¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óvs¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[11.22 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá](¥â¥ê¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¢¨24:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó]
ÀèÈ¯
GK 31 ¥µ¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó
DF 6 ¥À¥Ó¥É¡¦¥á¥é¡¼¡¦¥¦¥©¥ë¥Õ¥§
DF 12 ¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¢¥°¥Ð¥É¥¥
DF 24 ¥È¥Æ¥£
DF 37 ¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼
DF 38 ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥Á¥å¥¢
MF 5 ¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥à¥Í¥Ä¥£
MF 7 ¥¢¥ó¥É¥ì
MF 8 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹
FW 9 ¥è¥ë¥²¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼¥»¥ó
FW 14 ¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì
¹µ¤¨
GK 1 ¥¸¥ç¥¼¡¦¥µ
DF 3 ¥¦¡¼¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î
DF 4 ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î
DF 15 ¥¸¥§¥ë¥½¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é
DF 26 ¥¡¦¥ä¥Ê¡¦¥Õ¡¼¥Õ¥§¥ë
MF 10 ¥¸¥ç¥ó ¥¢¥ê¥¢¥¹
MF 27 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥ê¥¯¥Í¥ë¡¦¥Ù¥ë¥¬¥ë¥É
FW 11 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó
FW 28 ¥Õ¥§¥ë¡¦¥í¥Ú¥¹
´ÆÆÄ
¥¨¥É¥ï¡¼¥º¥í¥Ö
[¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó
DF 5 ¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥é¥¯¥í¥ï
DF 6 ¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥Ò
DF 26 ¥¯¥ê¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º
MF 2 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹
MF 3 ¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë
MF 18 ³ùÅÄÂçÃÏ
MF 20 ¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó
FW 7 ¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë
FW 10 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î
FW 14 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿
¹µ¤¨
GK 44 ¥ï¥ë¥Æ¥ë¡¦¥Ù¥Ë¥Æ¥¹
DF 17 ¥Ê¥µ¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥ó
DF 23 ¥¸¥§¥¤¥Ç¥£¡¼¡¦¥«¥ó¥Ü
DF 24 ¥Ü¥ë¥Ê¡¦¥½¥µ
MF 8 ¥¸¥§¥Õ¥§¥ë¥½¥ó¡¦¥ì¥ë¥Þ
MF 12 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥¿¥¹¡¦¥¦¥Á¥§
MF 19 ¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º
MF 55 ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥Ù¥Ë¡¼
FW 9 ¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢
´ÆÆÄ
¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹