¡Ö°ãË¡¤ÊÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×À¾Àî¸ý¤Î¥µ¥¦¥ÊÅ¦È¯ ÀøÆþ¼èºà¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡í¥¦¥é»ö¾ð¡í
£¹·î¤Î¥µ¥¦¥ÊÅ¦È¯¤Ø¤Îµ¿Ìä
¡ÒÀ¾Àî¸ý¤Î¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤¬ÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Îµ¿¤¤¡¿ºë¶Ì¸©¡Ó¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¡Ë
¡Ò½÷£´¿Í¤òÂáÊá¡ÄÀ¾Àî¸ý¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¡¢¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¹¤ò±Ä¶È¤·¤¿µ¿¤¤¡Ó¡Êºë¶Ì¿·Ê¹¡Ë
¡Ç25Ç¯£¹·î£µÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤«¤é¡¢£²¥õ·î¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢À¾Àî¸ý¤Ë¤¢¤ë¸ø½°Íá¾ì¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¦¥Ê¡Ù¤Î¸Ä¼¼Æâ¤ÇÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ÎÃËÀµÒ¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñÀÒ¤Î½÷£²¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£±Ä¶È¶Ø»ßÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ÷Â¯Å¹¤ò±Ä¶È¤·¤¿É÷±ÄË¡°ãÈ¿¡Ê¶Ø»ß¶è°è±Ä¶È¡Ë¤Îµ¿¤¤¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
À¾Àî¸ý¤Î¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¦¥Ê¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥ó¥°¥éÉ÷Â¯³¦·¨¤Ç¤Ï¡ÖÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¡×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥°¥éÉ÷Â¯Å¹¤ò¥ì¥Ý¤¹¤ëÆ°²è¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»ä¤â¡¢ÄÌ»»¤Ç£²²ó¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¦¥Ê¤Ç´À¤ò¤«¤Á¬Åò¤ÇÅò¤Ë¤Ä¤«¤ê¡¢¥¢¥«¥¹¥ê¤ÇÁ´¿È¤Î¹¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸å¤ËÊÌ¼¼¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢ËÜ³Ê¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿äÄê40ÂåÈ¾¤Ð¤Î´Ú¹ñ¿Í¤Î¾®åºÎï¤Ê½÷À¤ÇÁí³Û9000±ß¡£Å¹¤ÏÈËÀ¹¤·¤Æ¤ª¤ê£²²ó¤È¤â30Ê¬¤Û¤É¤ÎÂÔ¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¦¥Ê¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤éÅ¦È¯¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡£
¤³¤³¤Ç°ì¤Ä¤Îµ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡£¾Ü¤·¤¤Êý¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢À¾Àî¸ý¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¡ØX¥µ¥¦¥Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¦¥Ê¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁ¬Åò¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤³¤Á¤é¤â¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¶â³Û¤â¥·¥¹¥Æ¥à¤â¤ªÁê¼ê¤È¤Ê¤ë½÷À¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£É÷±ÄË¡°ãÈ¿¤Ê¤é¤³¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤âÅ¦È¯¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ª¤«¤·¤¤¡£
¤³¤Î·ï¡¢²¿¤«Î¢¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦´¶¤¸¤¿»ä¤Ï11·î½é¤á¡¢À¾Àî¸ý¤Ø¤ÈÉë¤¤¤¿¡£
¡ØX¥µ¥¦¥Ê¡Ù¤ËÀøÆþ¼èºà¤·¤¿
¤Þ¤º¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¦¥Ê¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£»þ¹ï¤ÏÌë¤Î£¹»þ¡¢ÃæÅì·Ï¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¤¿¤à¤í¤¹¤ë²þ»¥Á°¤ò¤¹¤êÈ´¤±¡¢ÅÌÊâ£³Ê¬¤Û¤É¡£ÌÜÅª¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¦¥Ê¤Ï°ì¸«°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤¬¡¢¤É¤³¤«Ê·°Ïµ¤¤¬°Å¤¤¡£¥µ¥¦¥Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ë¤ÎÅô¤ê¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÌÜÅª¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¦¥Ê¤Î¥Í¥ª¥ó¤ÎÅô¤ê¤¬¤È¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤À¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯±Ä¶È¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¤¡Ê°ãË¡±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹Åù¤Ï¡¢Å¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤â´Ö¤ò¶õ¤±¤º¤Ë¤¹¤°Éü³è¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡Ë¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÆþ¤ë£²³¬¤Ø¤È¾å¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥¢¤Ï¸°¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¸Ç¤¯ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¦¥Ê¤Ï±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡£ÌäÂê¤Ï±Ø¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤¢¤ëX¥µ¥¦¥Ê¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¦¥Ê¤«¤éÊâ¤¤¤Æ10Ê¬¤Û¤É¡£ÀÄ¤¤´ÇÈÄ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Å¹Á°¤ÎÃÖ¤´ÇÈÄ¤ÎÅô¤ê¤Ï¡Ä¡Ä¤È¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ó¤À¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥¬¥é¥Ã¤È²£³«¤¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÉáÄÌ¤Ë±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±Ø¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤ÎÅ¹¤ÎÅ¦È¯¤Ê¤É°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉáÄÌ¤Ë±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼õÉÕ¤Ç9000±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢Íá¼¼¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¹Ô¤¸ò¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ÎÇö¤¤À¸ÃÏ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¤Þ¤ë¤Ç¿åÃå¤Î¤è¤¦¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀµÒ¤Î»ëÀþ¤òÍ¶¤¦¡£»ä¤ÎÁ°¤Ë¤Ï£³¿Í¤ÎÀèµÒ¤¬¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥«¥¹¥ê¤ÎÈÖ¤Þ¤Ç¤Ï¾¯¡¹ÂÔ¤Á¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¿ÈÂÎ¤òÀö¤¤Åò¤Ë¿»¤«¤ê¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ê»þ´Ö¤òÄÙ¤¹¡£15Ê¬¤Û¤É·Ð¤Á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤ÎÈÖ¹æ¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
Íá¼¼Æâ¤Ë¤¢¤ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿¥¢¥«¥¹¥ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¥¢¥«¥¹¥ê¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤±¤Ã¤³¤¦µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£¼ê¤Ç¥´¥·¥´¥·¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥«¥¹¥ê¤À¡£ËèÆüÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤ÊÎÌ¤Î¹¤¤¬½Ð¤ë¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁ´Íç¤À¡£
¤³¤Î¥¢¥«¥¹¥ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«²Ä°¦¤¤¡£Ç¯Îð¤Ï40ÂåÈ¾¤Ð¤°¤é¤¤¤Î´Ú¹ñ¿Í¡£¼ã¤¤¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½Ï½÷¹¥¤¤Ê¤é»É¤µ¤ë¸«¤¿ÌÜ¤À¤í¤¦¡£»ä¤¬¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤â¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¥¢¥«¥¹¥ê¤È¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ÏÆ±¤¸¡Ê¿Í¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÅ¹Æâ¤Î¡Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£¡Ö¼¡¤«¤é¤Ï»ØÌ¾¤·¤Æ¡£Ì¾Á°¤Ï¡»¡»¤À¤«¤é¡£»ØÌ¾ÎÁ¤Ï500±ß¡×¡£
ÅÓÃæ¤Ç500±ß¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ»ØÌ¾¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿Í¤ÏÊÌ¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â40ÂåÈ¾¤Ð¤°¤é¤¤¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤½÷À¡Ê¤ª¤½¤é¤¯´Ú¹ñ¿Í¡Ë¤Ç¡¢Íá¼¼¤ò½Ð¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¹ø¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤«¤ìÊÌ¼¼¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥ë¡¼¥à¤Ø¤ÈÍ¶Æ³¤µ¤ì¤ë¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥ë¡¼¥à¤Ï£²Éô²°¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÌÀ¤«¤ê¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤¤¤«¤Ë¤â°üóÓ¤Ê¶õµ¤¤À¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î°ãË¡É÷Â¯Å¹¼èºà¤ò·Ð¸³¤·¤¿»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤Ç²¿¤â¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ì¤Ã¤¿Å¦È¯¤Î¡É¥¦¥é¡É
¤Þ¤º¤Ï¤¦¤ÄÉú¤»¤Ç¼ó¡¢¸ª¡¢¼ê¡¢Â¤È¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÇØÃæ¤òÂ¤ÇÆ§¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤À¡£Ùæ¤ß¤â¶¯¤¤¡£²¾¤ËÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ç9000±ß¤Ê¤é¥¢¥ê¤À¤è¤Ê¤¡¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥¦¥È¥¦¥È¤¹¤ë¡£
·ë²Ì¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£¤À¤¬·ë¶É¡¢¤Ê¤¼¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¦¥Ê¤À¤±¤¬É÷±ÄË¡°ãÈ¿¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¥¢¥«¥¹¥ê¤Î½÷À¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î½÷À¤Ë¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤ËÉþ¤òÃå¤Æ¡¢Å¹¤ò½Ð¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡£ÍèµÒ¤ÏÀä¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¥¢¥«¥¹¥ê¤òÂÔ¤ÄµÒ¤¬£³¿Í¤Û¤ÉÍá¼¼Æâ¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢X¥µ¥¦¥Ê¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¦¥Ê¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢²¿°ì¤ÄÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¢¤êºÝ¡¢Å¹¤Î¥Þ¥Þ¤é¤·¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¾¯¤·²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¨¡¨¡¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¦¥Ê¡¢Å¦È¯¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡£¤³¤Ã¤Á¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÏÂç¾æÉ×¥À¥è¡£ÀÇ¶âÊ§¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×
¨¡¨¡¤¨¤Ã¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤ÏÀÇ¶âÊ§¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î!?
¡Ö¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¤ä¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡×
¨¡¨¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ã¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤óÁý¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¡Ö¤¦¤ó¡¢Áý¤¨¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¾×·â¤À¡£Å¦È¯¤µ¤ì¤¿·èÄêÅª¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿É÷±ÄË¡°ãÈ¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
³èµ¤¤òºÅ¤¹X¥µ¥¦¥Ê¤È¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤à¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥¦¥Ê¡£¥Þ¥Þ¤é¤·¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÅ¦È¯¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢±Ø¤ò¶´¤ó¤ÇÂÐ¤òÀ®¤¹£²Å¹ÊÞ¤ÎÌÀ°Å¤¬Âç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡§¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼Î¢ch