「うちのマンション、もしかして欠陥…？」「外壁タイルが膨れている気がする…」新築で購入したマンションで「瑕疵（かし＝初期不良や欠陥）」が見つかった時、管理組合はどう対応すればよいのでしょうか？マンションの欠陥で特に多いのは、「外壁タイルの浮き・剥落」「構造スリットの不備」「雨漏り」の3つ。こうした問題が発覚した際、解決には大きく4つのパターンがあります。今回は、さくら事務所マンション管理コンサルタントの土屋さんと、鬼塚さんに、それぞれのパターンと注意点を解説していただきました。■【パターン1】「補修」で対応（デベロッパーに直してもらう）最も理想的なのが、売主（デベロッパー）や施工会社（ゼネコン）に無償で直してもらうパターンです。●ベストは「2年目アフターサービス」土屋さんによれば、最もスムーズなのが「2年目アフターサービスの期限内」に見つけること。これは直してもらえる確率が最も高いタイミングのため、管理組合のストレスも費用も最小限で済みます。●10年目までなら交渉の余地あり2年を過ぎても、10年以内であれば、交渉によって無償または一部負担で補修してもらえるケースも多いです。ただし、工事の難易度によって対応が分かれがちです。・外壁タイル：比較的、交渉がスムーズな傾向。・構造スリット、鉄筋の切断：補修が大掛かりになるため、交渉が難航するケースも。■【パターン2】「費用求償」で対応（補修費用をもらう）次に多いのが、補修工事そのものではなく、補修にかかる「費用」をデベロッパー側に負担してもらう（賠償してもらう）パターンです。これは特に「1回目の大規模修繕工事」の際に発覚した場合に選ばれます。●注意点：「原価」と「ユーザー価格」の差ここで揉めやすいのが、費用の「金額」です。・デベロッパー側の主張：「自分たちで直せば『原価』で済んだ」・管理組合側の実態：大規模修繕の会社に支払うのは「利益が上乗せされた『ユーザー価格』」この差額をどちらが持つかで、交渉が長引くことがあります。■【要注意】タイルの浮き率「3%」がボーダーライン？大規模修繕の見積もりで、タイルの補修数量が「3%」を超えているかは、一つの目安になります。鬼塚さんによれば、一般的な見積もりは3%以下で設定されることが多く、適正に施工されたマンションなら、それで収まるのが実情だそう。もし5%、7%と超えてくる場合は、施工不良の可能性を疑うべきとのこと。●交渉の壁になる「経年劣化」という反論ただし、浮き率が10%あったとしても、「それは経年劣化です」と反論されるケースがほとんどです。土屋さんによれば、業界基準の一つである`ロングライフビル推進協会（BELCA）`のデータでは「10年で6%までは経年劣化」と解釈できる数字が示されており、これが交渉の大きな壁になります。この反論に対抗するには、「なぜこれが経年劣化ではなく、施工不良（欠陥）なのか」を示す技術的なエビデンス（証拠）を、専門家を交えて提示することが不可欠です。■【パターン3・4】「調停」「裁判」に進むしかない場合とは？交渉が決裂した場合の最終手段が「調停」と「裁判」です。●調停裁判より手軽に思えますが、土屋さんは「時間がかかる割に、相手が納得しなければ『ご破算』になるため、拘束力がない」と指摘。あまりオススメはできないそうです。